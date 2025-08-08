כלי תקשורת בצרפת מדווחים על תקיפה אנטישמית שאירעה ביום רביעי השבוע, בשעות הלילה, ביציאה ממסעדה בעיר ליון, שם ניגשו שני תוקפים לבני זוג יהודיים, איימו שיהרגו אותם והטיחו לעברם קללות אנטישמיות כולל 'יהודים מלוכלכים'.

ארגון הגג של כל הארגונים היהודים בצרפת (Crif) אישר את הפרטים. מתברר כי התוקפים זיהו את היהודים בזכות הכיפה שחבש הגבר היהודי על ראשו.

היהודים הגישו תלונה במשטרה המקומית, ועל פי הדיווחים, שני התוקפים נעצרו. לא נמסרו פרטים אודות זהותם.

ראש עיריית ליון, גרגורי דוסה, גינה את התקיפה: "אני מגנה בחריפות את התקיפה האנטישמית שהתרחשה נגד זוג שיצא ממסעדה. מעשה זה אינו ראוי להתקיים בליון. אני מביע את תמיכתי המלאה בקורבנות, במשפחותיהם ובקהילה היהודית של ליון. אני מברך על תגובת המשטרה המהירה שהובילה למעצר שני חשודים. שנאת יהודים היא רעל לרפובליקה שלנו, ויש להילחם בה ללא לאות".

ריצ'רד זלמטי הנציג באזור ליון של ארגון הגג היהודי, אמר: "אנו עדים לעלייה חדה במעשים ובאיומים אנטישמיים, ויש כאן השלכה של הסכסוך בין ישראל לחמאס עלינו. האנטישמיות הבלתי מרוסנת הזו מדאיגה את יהודי צרפת".