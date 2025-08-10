איראן מאיימת על ארה"ב באופן ישיר - ומסכלת את השלום של טראמפ

יוזמת שלום אזורית שגיבש נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בין אזרבייג'ן לארמניה נתקלה כבר ביומה הראשון באיומים ישירים של טהרן על ארה"ב.

על פי התוכנית, שהביאה להסכם שלום היסטורי נוסף של טראמפ בין שתי אויבות ותיקות, אמור לקום מסדרון תחבורה חדש בדרום ארמניה שיחבר את אזרבייג'ן ישירות לאקסקלבה נחצ'יבאן ומשם לטורקיה.

הבית הלבן אמר כי ארה"ב תקבל בתמורה זכויות פיתוח בלעדיות במסלול, שעתיד לשמש ציר ליצוא אנרגיה ומשאבים.

המהלך, שנחגג בוושינגטון כצעד משמעותי בדרך להסכם שלום סופי בין באקו ליריבתה ההיסטורית ירוואן, מעורר חשש באיראן - שלה גבול משותף עם האזור. יועצו הבכיר של המנהיג העליון, עלי אכבר ולאיתי, הזהיר כי טהראן לא תאפשר שינויים גיאופוליטיים סמוך לשטחה והצהיר שהמסדרון לא יוקם.

במקביל, משרד החוץ האיראני שיגר מסר כפול: תמיכה עקרונית בשקט אזורי, לצד אזהרה נוקשה מפני התערבות זרה של ארה"ב.

טראמפ אירח ביום שישי את נשיא אזרבייג'ן אילהם אלייב וראש ממשלת ארמניה ניקול פשיניאן, שהצהירו במשותף על מחויבות לסיום עשרות שנים של עימות סביב נגורנו־קרבאך. רוסיה - המתווכת הותיקה במרחב - נותרה מחוץ לתמונה, אף שכוחותיה מוצבים בגבול ארמניה-איראן.

במוסקבה בחרו לברך על השיחות אך קראו לפתרון "מבפנים", בשיתוף המדינות השכנות, כדי להימנע מתרחישים שבהם המערב נכשל כמתווך. טורקיה, בת ברית קרובה של אזרבייג'ן, הצטרפה לתומכים.

הסכסוך בין שתי המדינות סביב נגורנו-קרבאך פרץ בשנות השמונים המאוחרות והוביל לעשורים של עימותים והפסקות אש שבורות. בשנה שעברה השתלטה אזרבייג'ן מחדש על כל השטח, ומרבית תושביו הארמנים עזבו. בבאקו מדברים כעת על עידן חדש של שלום, אך מתנים את החתימה על הסכם קבע בשינוי חוקת ארמניה והסרת טענות הריבונות על נגורנו-קרבאך.

בינתיים, הנשיא האמריקני מחזק את תדמית עושה השלום העולמי, בתקווה שהפעם יזכה בנובל לשלום, בעוד השלום במזרח התיכון נראה רחוק מתמיד.