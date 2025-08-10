כיכר השבת
מתקרב לנובל

איראן מאיימת על ארה"ב באופן ישיר - ומסכלת את השלום של טראמפ

אחרי הסכם שלום היסטורי שהצליח הנשיא טראמפ להשיג בין ארמניה לאזרבייג'ן הלוחמות אחת בשנייה מזה שנים רבות, איראן מאיימת כעת על היוזמה של ארה"ב | האיראנים מאיימים לשבש את הדרך שאמורה להפוך למקור הכנסה עבור ארה"ב (חדשות, בעולם) 

טראמפ חותם על הסכם השלום בין ארמניה לאזרבייג'אן (צילום: הבית הלבן)

יוזמת שלום אזורית שגיבש נשיא ארצות הברית בין אזרבייג'ן לארמניה נתקלה כבר ביומה הראשון באיומים ישירים של טהרן על ארה"ב.

על פי התוכנית, שהביאה להסכם שלום היסטורי נוסף של טראמפ בין שתי אויבות ותיקות, אמור לקום מסדרון תחבורה חדש בדרום ארמניה שיחבר את אזרבייג'ן ישירות לאקסקלבה נחצ'יבאן ומשם לטורקיה.

הבית הלבן אמר כי ארה"ב תקבל בתמורה זכויות פיתוח בלעדיות במסלול, שעתיד לשמש ציר ליצוא אנרגיה ומשאבים.

המהלך, שנחגג בוושינגטון כצעד משמעותי בדרך להסכם שלום סופי בין באקו ליריבתה ההיסטורית ירוואן, מעורר חשש ב - שלה גבול משותף עם האזור. יועצו הבכיר של המנהיג העליון, עלי אכבר ולאיתי, הזהיר כי טהראן לא תאפשר שינויים גיאופוליטיים סמוך לשטחה והצהיר שהמסדרון לא יוקם.

במקביל, משרד החוץ האיראני שיגר מסר כפול: תמיכה עקרונית בשקט אזורי, לצד אזהרה נוקשה מפני התערבות זרה של ארה"ב.

טראמפ אירח ביום שישי את נשיא אזרבייג'ן אילהם אלייב וראש ממשלת ארמניה ניקול פשיניאן, שהצהירו במשותף על מחויבות לסיום עשרות שנים של עימות סביב נגורנו־קרבאך. רוסיה - המתווכת הותיקה במרחב - נותרה מחוץ לתמונה, אף שכוחותיה מוצבים בגבול ארמניה-איראן.

במוסקבה בחרו לברך על השיחות אך קראו לפתרון "מבפנים", בשיתוף המדינות השכנות, כדי להימנע מתרחישים שבהם המערב נכשל כמתווך. טורקיה, בת ברית קרובה של אזרבייג'ן, הצטרפה לתומכים.

הסכסוך בין שתי המדינות סביב נגורנו-קרבאך פרץ בשנות השמונים המאוחרות והוביל לעשורים של עימותים והפסקות אש שבורות. בשנה שעברה השתלטה אזרבייג'ן מחדש על כל השטח, ומרבית תושביו הארמנים עזבו. בבאקו מדברים כעת על עידן חדש של שלום, אך מתנים את החתימה על הסכם קבע בשינוי חוקת ארמניה והסרת טענות הריבונות על נגורנו-קרבאך.

בינתיים, הנשיא האמריקני מחזק את תדמית עושה השלום העולמי, בתקווה שהפעם יזכה בנובל לשלום, בעוד השלום במזרח התיכון נראה רחוק מתמיד.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר