עם 20 טיסות שבועיות

חיזוק הנוכחות הישראלית: כך חברת התעופה תיתן מענה לביקוש הגובר

חברת התעופה הלאומית של ישראל תוסיף ארבע טיסות שבועיות להית’רו ותפעיל עד שלוש טיסות ביום – לצד קו פעיל ללוטון. המטרה: חיזוק הנוכחות ביעדים מרכזיים באירופה (בעולם)

מטוס אל על (צילום: שאטרסטוק)

אל על הודיעה היום (ראשון) על הרחבת משמעותית של פעילותה בקווי התעופה ללונדון, במסגרת מהלך אסטרטגי לחיזוק נוכחותה ביעדים מרכזיים באירופה.

החל מסוף אוקטובר 2025, החברה תוסיף ארבע טיסות שבועיות לנמל התעופה הית’רו, ותפעיל עד שלוש טיסות יומיות בקו תל אביב–הית’רו – סך הכול 15 טיסות שבועיות.

בנוסף, יפעלו חמש טיסות שבועיות לנמל התעופה לוטון, כך שבמהלך חורף 2025 יציעה אל על 20 טיסות שבועיות בין תל אביב ללונדון.

הרחבת הפעילות נועדה לתת מענה לביקושים הגוברים, בעיקר מצד הקהל העסקי, הקהילות היהודיות והישראליות, וכן מצורכי התיירות בין שתי המדינות. כל הטיסות להית’רו יופעלו במטוסים רחבי גוף של אל על, שיספקו חווית טיסה נוחה ויענו על הביקושים הגבוהים.

בחברה מציינים כי המהלך צפוי להקל על הנוסעים בבחירת מועדי טיסה, להציע אפשרויות גמישות יותר, ולחזק את קשרי המסחר והתיירות בין ישראל לבריטניה.

