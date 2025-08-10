כיכר השבת
רבה של צרפת גינה

סערה בצרפת: חקירה נגד רב על הסתה לרצח הנשיא - זה מה שסיבך אותו

משטרת צרפת פתחה בחקירה נגד הרב דוד דניאל כהן, יהודי צרפתי המתגורר בישראל, לאחר שאמירה שלו נגד נשיא צרפת סיבכה אותו | שר הפנים ורבה הראשי של צרפת גינו את אמירתו של הרב (מדיני) 

הרב החשוד (צילום מסך מתוך שיעור של ה"רב")

רב בשם דוד דניאל כהן המתגורר בישראל, עורר סערה בצרפת לאחר שהשמיע איומי מוות נגד נשיא המדינה עמנואל מקרון.

ביום שישי, הודיעה פרקליטות פריז על פתיחת חקירה פלילית בעקבות האיומים, שהובאו בסרטון שפרסם כהן ביוטיוב בתחילת החודש.

בסרטון באורך 37 דקות, תקף הרב את מקרון על כוונתו להכיר במדינת פלסטין, וכינה זאת "הצהרת מלחמה נגד הא-לוהים". בין היתר, אמר כהן כי על הנשיא "להכין את ארונו" וכי ייענש על מעשיו בגלל "חוסר הכבוד כלפי הא-ל".

שר הפנים הצרפתי, ברונו רטיו, גינה בתוקף את הדברים וקרא לחסום את הפצת התוכן ברשת. בנוסף, הוא דיווח מיידית על האיומים לרשויות כחלק מהליך משפטי. גם הרב הראשי של צרפת, חיים קורסיה, גינה את האיומים בחומרה והדגיש כי דוד דניאל כהן מעולם לא שימש כרב מוסמך בצרפת, לא הוסמך בבית הספר הרבני הצרפתי ואינו קשור רשמית למוסדות הרבניים במדינה.

"אני מגנה בתוקף את דבריו הבוטים והבלתי נסבלים של דניאל דוד כהן. ברצוני לציין שהוא מעולם לא מילא תפקיד רבני בצרפת, ושהוא לא הוכשר ולא סיים את לימודיו בבית הספר הרבני הצרפתי", כתב הרב הראשי של צרפת.

החקירה נמסרה למחלקה הקרימינלית של המשטרה הפריזאית, שתבחן את נסיבות האירוע ואת חומרת האיומים שהושמעו כלפי ראש המדינה.

