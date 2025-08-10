נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע היום (ראשון) כי יקיים מחר מסיבת עיתונאים בבית הלבן, ובה יציג צעדים חסרי תקדים לניקוי בירת המדינה.

בפוסט שפרסם ברשת החברתית שבבעלותו, צירף הנשיא מספר תמונות בהן נראים אוהלי מגורים של חסרי בית, והבהיר כי בכוונתו לפנותם באופן מיידי מאזורי הבירה.

לדבריו, הממשל יציע לאותם אנשים מקומות מגורים חלופיים, אך הרחק ממרכז העיר. במקביל, הבטיח טראמפ לטפל בתקיפות גם בפשיעה: "העבריינים - אתם לא צריכים לעזוב, אנחנו נשים אתכם בכלא, שם מקומכם".

הנשיא הוסיף כי המהלך יתבצע במהירות, בדומה לצעדים שנקט בגבול הדרומי. "עברנו ממיליונים שנכנסו למדינה לאפס בחודשים האחרונים. זה יהיה אפילו קל יותר - תהיו מוכנים. לא יהיה פה 'מר נייס גאי'. אנחנו רוצים את הבירה שלנו בחזרה", כתב.

טראמפ סיים את דבריו בהודיה לציבור על תשומת הלב, ורמז כי בכוונתו להציג כבר מחר את תוכנית הפעולה המלאה.