מקסיקו יוצאת לקרב על המסורת מול ענקית האופנה אדידס

ממשלת מקסיקו דורשת פיצויים מחברת ענקית הספורט אדידס, בטענה לניכוס תרבותי חמור של עיצוב סנדלים ילידי מסורתי. הסכסוך מתמקד בנעל החדשה של אדידס, "Oaxaca Slip-On", שנוצרה על ידי מעצב האופנה האמריקאי ווילי צ'באריה ממוצא מקסיקני.

גורמים רשמיים במקסיקו טוענים כי העיצוב, המשלב סוליית סניקרס עם דוגמת אריגה המזכירה את סנדלי ה"ווארצ'ס" המסורתיים, מהווה העתקה קרובה של עבודת אמנים מקהילת וילה דה הידלגו יאלאלאג שבאואחאקה, וזאת ללא כל אישור מהקהילה.

נשיאת מקסיקו, קלאודיה שיינבאום, הדגישה כי מדובר ב"קניין רוחני קולקטיבי" וכי "חייב להיות פיצוי" על פי חוקי המורשת. גם מושל אואחאקה, סלומון חארה קרוז, מתח ביקורת חריפה על העיצוב, בקבעו כי "השראה יצירתית אינה הצדקה תקפה לשימוש בביטויים תרבותיים המעניקים זהות לקהילות", והצהיר במכתב פומבי לאדידס: "תרבות אינה נמכרת, היא נכבדת". המכון הלאומי לעמים ילידיים (INPI) במקסיקו אף הודיע על כוונתו לנקוט בצעדים משפטיים נגד החברה.

סגנית שרת התרבות, מרינה נונייז, אישרה כי אדידס יצרה קשר עם גורמים באואחאקה כדי לדון ב"השבה לאנשים שנגנב מהם העיצוב". אולם, עבור חלק מהאומנים המקומיים, המחלוקת היא מעבר לעניין קניין רוחני גרידא. וירידיאנה חארקין גרסיה, יוצרת ומוכרת של סנדלי ווארצ'ס באואחאקה, תיארה את נעלי אדידס כ"העתק זול" של העבודה האותנטית. לדבריה, "האומנות הולכת לאיבוד. אנחנו מאבדים את המסורת שלנו".

חברת אדידס והמעצב צ'באריה לא הגיבו באופן מיידי לבקשות לתגובה, אם כי צ'באריה הגן בעבר על שיתוף הפעולה עם החברה, בציינו שהוא "גאה מאוד לעבוד עם חברה שמכבדת ומרוממת תרבות בצורה האמיתית ביותר". חשוב לציין שאומנות היד מהווה עורק חיים כלכלי חיוני במקסיקו, מעסיקה כחצי מיליון בני אדם ומהווה כעשרה אחוזים מהתמ"ג במדינות מסוימות כמו אואחאקה. מחלוקת זו מצטרפת לשורת תלונות קודמות של ממשלת מקסיקו נגד מותגים בינלאומיים כמו שיין, זארה, קרולינה הררה ולואי ויטון, בגין שימוש בעיצובים ילידיים ללא אישור.