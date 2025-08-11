בין הכחשות לחקירה: נשות או"ם באפגניסטן מקבלות מסרי מוות  

הטאליבן הודיע כי פתח בחקירה בעקבות דיווחים על איומי מוות מפורשים שהופנו כלפי עשרות נשים אפגניות העובדות בארגונים שונים של האו"ם.

על פי עדכון שפרסמה משלחת האו"ם לאפגניסטן, מדובר באירועים שהתרחשו בחודש מאי, כאשר עובדות מקומיות, המועסקות במשימת הסיוע של האו"ם ובסוכנויות נוספות, קיבלו מסרים מאיימים שכללו איומים ישירים על חייהן.

הדו"ח הדגיש כי מקור האיומים אינו ידוע, אך הם היו קשורים באופן מובהק לעבודתן במסגרת פרויקטים של האו"ם במדינה. בעקבות המצב, נאלץ הארגון לנקוט צעדים זמניים וחריגים לשמירה על ביטחונן של העובדות.

האירוע הזה מתרחש על רקע המציאות הקשה לנשים באפגניסטן מאז חזרת הטאליבן לשלטון ב-2021. מאז ההשתלטות, שלטון הארגון האיסלאמיסטי הקיצוני הוביל להגבלות חסרות תקדים על נשים - החל מהדרתן ממקומות עבודה ומוסדות לימוד, דרך איסור על תנועה ללא ליווי גבר, ועד אכיפה נוקשה של קוד לבוש מחמיר.

מצב זה יצר אווירה של פחד והגביר את הפגיעות של נשים, במיוחד כאלה המעורבות בפעילות בינלאומית הנתפסת בעיני הטאליבן ואנשיו כמאיימת על ערכיהם.

בדו"ח האו"ם נמסר כי שלטונות הטאליבן טענו שאין בידיהם קשר לאיומים. במשרד הפנים האפגני נמסר כי נפתחה חקירה, אך דובר המשרד, עבדול מתין קאני, דחה בתוקף את הדיווחים ואמר: "הדבר שגוי לחלוטין. יש לנו מחלקה ייעודית לנושא הזה ותוכנית אסטרטגית להבטחת ביטחונן של העובדות. אין שום סכנה להן, ואף אחד אינו יכול לאיים עליהן".

הכחשות אלו מצטרפות לשורת מקרים קודמים שבהם שלטונות הטאליבן דחו אחריות לפגיעה בזכויות נשים, גם כאשר עדויות מהשטח הצביעו על מגבלות קשות, הפחדה שיטתית ופגיעה ממשית בחירותן.