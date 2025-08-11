שר ההגנה של איטליה, גידו קרוסטו, התבטא בחריפות חסרת תקדים נגד ישראל וראש הממשלה בנימין נתניהו, בריאיון שפורסם הבוקר בעיתון האיטלקי לה סטמפה.

על רקע הלחימה בעזה והמתיחות הגוברת בזירה הבינלאומית, קרוסטו לא חסך במילים קשות והאשים את ממשלת ישראל בסטייה מערכי המוסר והחוק. לדבריו, ישראל "איבדה את ההיגיון והאנושיות שלה" וכי "חייבים למצוא דרך לכפות על ראש הממשלה בנימין נתניהו לחשוב בבהירות".

קרוסטו טען כי האירועים בעזה חורגים מכל פרופורציה והם "חסרי תקדים" ומייצגים "הכחשה טהורה של החוק והערכים שלנו". הוא הדגיש שאין מדובר במבצע צבאי רגיל עם "נזק משני", אלא בהסלמה משמעותית שכוללת גם "מעשים חמורים" בגדה המערבית.

לדבריו, כיבוש עזה והפעולות הללו מחייבים את הקהילה הבינלאומית לקבל החלטות, שלדבריו לא יהיו נגד ישראל עצמה, אלא "דרך להציל את העם הזה מממשלתו".

השר האיטלקי קרא להבחין בין ממשלות לבין המדינות והעמים שהן מייצגות, והוסיף כי השוואה מטרידה עולה בין נתניהו לבין נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, שלטענתו שיטותיהם הפכו "דומות באופן מסוכן".

הוא גם הזהיר מהכרה במדינה פלסטינית בשלב זה, אותה הגדיר כמהלך העלול להפוך ל"פרובוקציה פוליטית" בעולם שכבר "גוסס מרוב פרובוקציות".

קרוסטו צייר תמונה קודרת של "אסון שמחכה לקרות" והזהיר מהידרדרות ל"מלחמה בלתי נגמרת". לדבריו, גם החטופים הישראלים וגם תושבי עזה "יהיו הקורבנות הראשונים של האסטרטגיה הזאת".

את דבריו חתם בקריאה חד־משמעית: "הממשלה בישראל צריכה לעצור את המלחמה עכשיו עם הפסקת אש קבועה".