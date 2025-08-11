נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע היום (שני) באופן דרמטי על פריסת המשמר הלאומי בוושינגטון הבירה, צעד שנועד לדבריו להשליט סדר ולהחזיר את הבירה האמריקנית לתפארתה.

הנשיא הודיע כי בנוסף לצעד השנוי במחלוקת כי הוא לוקח סמכות על כוחות השיטור של וושינגטון הבירה, שנמצאים בשגרה תחת סמכות עירונית.

במהלך מסיבת עיתונאים, הנשיא אמר כי הוא עושה שימוש בחוק "שלטון העצמאות" שמטרתו להעביר את וושינגטון לשליטה פדרלית.

"זהו יום השחרור בוושינגטון די.סי., ואנחנו הולכים לקחת בחזרה את עיר הבירה שלנו", אמר הנשיא במסיבת עיתונאים בבית הלבן.

טרם החלה מסיבת העיתונאים בה מסר דברים הנשיא האמריקני בעצמו, קיבלו העיתונאים תרשימים בהם נראית רמת הפשיעה הגבוהה בבירה.

הנשיא הכריז כי "אנחנו מתחילים חזק מאוד עם וושינגטון די.סי, ואנחנו הולכים לנקות את זה ממש מהר."

לדבריו, הפשיעה בוושינגטון הבירה עלתה על זו של בוגוטה בירת קולומביה ומקסיקו סיטי.

לדברי הנשיא, "זה הופך למצב של הפקרות מוחלטת ומוחלטת, ואנחנו נפטרים גם משכונות העוני. יש לנו כאן שכונות עוני. אנחנו נפטרים מהן. אני יודע שזה לא פוליטיקלי קורקט" הודה הנשיא ברגע של כנות.

הנשיא תיאר בדבריו "שיירות של צעירים המוני השתוללו ברחובות העיר בכל שעות היום. הם רכובים על טרקטורונים, אופנועים. הם נוסעים די טוב. שכונות שלמות נמצאות כעת תחת עוצר חירום."