טייסי חברת אל על התכוננו לנחיתה שגרתית בנמל התעופה הפריזאי שארל דה-גול, כאשר לפתע קיבלו מסר פוליטי אנטי-ישראלי מפקח הטיסה המקומי, כך דווח היום (שלישי) ב'ynet'.

לפי הדיווח, פקח הטיסה הצרפתי שניהל את נחיתת מטוס הבואינג, אמר בקשר Free" palestine", למרות הנהלים המחמירים על העברת מסרים מקצועיים בלבד בקשר הטייס.

מחברת אלעל נמסר: "חברת אל על רואה את האירוע שהתרחש אמש, במסגרתו פקח טיסה צרפתי פנה לטייס החברה בצורה שאינה מקצועית ואינה הולמת, בחומרה. אנו פועלים בנושא מול הרשויות בישראל שמצויות בקשר עם הרשויות בצרפת. אל על תמשיך לטוס ברחבי העולם עם דגל ישראל על זנב מטוסיה בגאווה, תוך הקפדה על מקצועיות, ועל ביטחון ובטיחות הנוסעים והצוותים".

כזכור, אמש (שני) דווח על סירוב הרשויות בצרפת לחדש את הוויזות עבור מאבטחים ישראלים המלווים מטוסים היוצאים מישראל.