מאות ואולי עשרות אלפי עובדים מצפון קוריאה נשלחים בחשאי לרוסיה, שם הם מועסקים בתנאים שפליים המזכירים עבודת כפייה, כדי למלא את החסר החמור בכוח האדם שנגרם ממלחמת אוקראינה, כך דווח היום (שלישי) ברשת BBC.

לפי גורמי מודיעין בדרום קוריאה, מוסקבה מגייסת אותם כעת בהיקף הולך וגדל, אחרי שכבר קיבלה מפיונגיאנג טילים, פגזים ואף חיילים.

עובדים שברחו מרוסיה סיפרו ל-BBC על ימים אינסופיים של בניית גורדי שחקים משש בבוקר עד שתיים לפנות בוקר, עם יומיים חופש בלבד בשנה. הם מוחזקים באתרים סגורים תחת פיקוח של סוכני ביטחון מצפון קוריאה, ישנים במכולות מלוכלכות ומלאות חרקים או בתוך שלדי בניינים עם יריעות פלסטיק במקום דלתות, ולעיתים עובדים בחשכה מוחלטת וללא ציוד בטיחות. מי שנפצע, כמו פועל שנפל מגובה של ארבעה מטרים ונחבל בפניו, לא קיבל אישור לצאת לבית חולים.

העובדים מתקבלים לעבודה רק לאחר סינון קפדני, ובדרך כלל הם גברים שנחשבים מהימנים על המשטר ומשאירים את משפחותיהם מאחור. מרבית שכרם מועבר ישירות לקופת המדינה כדמי נאמנות, ואת יתרת הסכום לרוב 100 עד 200 דולר בחודש הם רואים רק אם וכאשר יחזרו הביתה.

התשלום הנמוך, יחד עם ההשוואה לשכר הגבוה בהרבה שמקבלים עובדים ממדינות אחרות, גורם לרבים להרגיש כאילו הם נמצאים במחנה עבודה. אחד מהם סיפר כי מנהליו ברוסיה הודיעו לו שלא יקבל כלל את כספו משום שהמדינה זקוקה לו יותר.

למרות החלטת האו״ם מ-2019 האוסרת העסקת עובדים מצפון קוריאה כדי לייבש את מקורות המימון של קים ג׳ונג און, רוסיה שולחת יד קבועה לעבר פיונגיאנג.

ב-2024 נרשמה עלייה פי 12 במספר הכניסות של צפון קוריאנים לשטחה, רבים מהם על ויזות סטודנט שנועדו לעקוף את הסנקציות. השנה מתוכנן שיגור כולל של מעל 50 אלף עובדים, לא רק לאתרי בנייה אלא גם למפעלי טקסטיל ומרכזי מחשוב. ביוני אף הודה בכיר רוסי כי 5,000 מהם יישלחו לשקם את מחוז קורסק, ורבים נוספים עשויים להישלח לשטחים באוקראינה שבשליטת רוסיה.

האפשרות לברוח מצטמצמת. בעבר יכלו הפועלים לצאת מחוץ לאתרי העבודה פעם בחודש בקבוצות קטנות, אך כעת הטיולים כמעט הופסקו, ובמקרים המעטים שהם מתאפשרים היציאה היא בקבוצות גדולות יותר ובפיקוח הדוק.

המשטר מגביר את ההכשרות האידיאולוגיות ומפגשי ביקורת עצמית, כדי לשמור על שליטה ולמנוע עריקות. בשנים האחרונות הצליחו רק מעטים להימלט, באמצעות טלפונים ניידים מוברחים וחסכונות זעומים. מספר המגיעים לדרום קוריאה מרוסיה ירד בחצי, מעשרים בשנה לעשרה בלבד.