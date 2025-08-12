כיכר השבת
עוד מכה מדינית

אחרי גרמניה: המועצה האירופית ממליצה להטיל אמברגו נשק על ישראל

אחרי הטלת אמברגו הנשק על ישראל על ידי גרמניה בשבוע שעבר, היום המליצה המועצה האירופית למדינותיה שלא לספק נשק לישראל מחשש שישמש בעזה (מדיני)

המועצה האירופית (צילום: shutterstock )

מועצת אירופה הזהירה את מדינותיה מפני מכירת נשק לישראל מחשש לשימוש בו בהפרות זכויות אדם בעזה, והמליצה להטיל אמברגו נשק בדומה לצעד שעשתה גרמניה בשבוע שעבר.

בהצהרה שפרסם היום (שלישי), קרא נציב זכויות האדם של המועצה, מייקל או'פלהרטי, ל-46 המדינות החברות להקפיד שלא לייצא כלי נשק שיכולים לשמש להפרת הדין הבינלאומי במסגרת הסכסוך בעזה.

הנציב הדגיש את הצורך למנוע העברת נשק שעלולה לשמש לביצוע פשעים נגד זכויות האדם או הפרות של החוק ההומניטרי הבינלאומי. "על המדינות החברות לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותן כדי למנוע הפרות של זכויות אדם וסכסוך אלים באמצעות כלי נשק שמגיעים לישראל", כתב.

בשבוע שעבר הודיע הקנצלר הגרמני פרידריך מרץ על השעיית יצוא נשק לגרמניה לישראל, צעד שנחשב לשינוי משמעותי במדיניותה של ברלין כלפי מדינת ישראל, שתוארה בעבר כשותפה אסטרטגית. עם זאת, הנציב קרא לפעולה מהירה ונרחבת יותר מצד כל המדינות החברות במועצה.

המועצה, המושבתת בעיר שטראסבורג, ממלאת תפקיד פיקוח מרכזי על הדמוקרטיה וזכויות האדם באירופה. בחודש יוני האחרון הביע או'פלהרטי דאגה מהגבלות שהטילו הרשויות הגרמניות על חופש הביטוי וההתכנסות בשל הפגנות הקשורות לסכסוך בעזה.

