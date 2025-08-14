משפחה בעלת 12 נפשות, הורים ועשרה ילדים, הצליחה לעזוב את כת "לב טהור" בגואטמלה שבמרכז אמריקה והגיעה בשלום לישראל. המשפחה מקבלת סיוע מהגורמים המתאימים, בין היתר משירותי הרווחה.

על פי הדיווח של איתמר אייכנר ב-ynet, המשפחה שהגיעה לישראל הייתה במתקני רווחה של גואטמלה, ויצאה ממנה בסיוע גורמים במשרדי הממשלה. בני המשפחה הועברו למרכז קליטה בישראל.

במקביל, נמשכים מאמצים לפרק את שרידי הכת החרדית הקיצונית. עד כה עשרות נשים וילדים עזבו את הכת לארצות הברית, קנדה וישראל.

בחודש שעבר קיימה ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת דיון מעקב נוסף בנושא מעורבות הממשלה בחילוץ ילדי כת "לב טהור" מגואטמלה.

במהלך הדיון הוצגו הנתונים ולפיהם ישנן כ-10 משפחות עם ילדים מהכת שנמצאים בארץ, וכי יש משפחה אחת שלא משתפת פעולה עם הממשלה, אולם עומדת בקשר עם הרשות המקומית.

ד"ר יואל ליאון, שגריר, שליח מיוחד לעניין כת 'לב טהור', משרד החוץ אמר: "אנחנו ממשיכים את העבודה הבינלאומית שלנו. משפחות רבות כבר עזבו את גואטמלה ואנחנו שמחים על כך. נחתם הסכם עבודה אל מול הסוכנות, קיים תקציב לסיוע למשפחות אבל צריך פניות רשמיות של משפחות הניצולים לקבלת הסיוע".