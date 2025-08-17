אירופה בוושינגטון: בכירי האיחוד האירופי הודיעו היום כי יצטרפו מחר (שני) לנשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי במסעו לוושינגטון, במטרה להפעיל לחץ על הנשיא האמריקני שקיבל ביום שישי את נשיא רוסיה בכבוד מלכים.

מזכ"ל נאט"ו מארק רוטה, נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין, נשיא צרפת עמנואל מקרון, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר, קנצלר גרמניה פרידריך מרץ, ראש ממשלת איטליה ג'ורג'יה מלוני ונשיא פינלנד אלכסנדר סטאב - כולם אישרו היום (ראשון) כי יצטרפו לזלנסקי.

באירופה מקווים שהצטרפותם הפיזית לנשיא האוקראיני תפעיל לחץ נגדי על הנשיא טראמפ, שצפוי להציב עובדות קשות בפני נשיא אוקראינה ואף להפעיל עליו לחץ לקבל את הצעת הכניעה הרוסית.

זלנסקי עצמו נסע היום לבריסל במטרה לפגוש באופן וירטואלי מנהיגים המרכיבים את הקואליציה המתנגדת למלחמה של רוסיה.

גורמים אוקראינים אמרו שזלנסקי מודע היטב לזהירות בה יצטרך לנקוט בפגישתו עם נשיא ארה"ב, כאשר מצד אחד עליו להבהיר שאוקראינה לא תוותר על חבל הדונבאס, ומאידך לא להרגיז את נשיא ארה"ב ולהסתכן בתדמית של סרבן שלום.

זכורה היטב לזלנסקי וצוותו פגישת האסון הקודמת שהתקיימה בבית הלבן, כאשר נשיא אוקראינה ננזף על ידי הנשיא וסגנו למול המצלמות, כולל תקרית עם עיתונאי ששאל אותו אודות ה'טישירט' שהוא לובש בחדר הסגלגל למול הנשיא. הפעם, סביר להניח שהנשיא האוקראיני יעדיף ללבוש חליפה מחויטת בהתאם למעמד.

אבל יתכן מאוד שהסצנות הללו יחזרו על עצמן, אמר פרשן אוקראיני.

"למרבה הצער, קיים סיכון כה גדול להישנות הסצנה מוקדם יותר השנה בחדר הסגלגל", אמר מיקולה בייליסקוב, עמית מחקר במכון הלאומי האוקראיני למחקרים אסטרטגיים לעיתונות האמריקנית.

לדבריו, "נראה שפוטין הצליח לבנות טיעון במוחו של טראמפ באלסקה שדווקא אוקראינה צריכה לעשות ויתורים גדולים למען השלום."