כיכר השבת
"פגישה מסוכנת ורגישה"

רכבת אווירית בדרכה לוושינגטון: מנהיגי אירופה יצטרפו לזלנסקי לבית הלבן

בהתאם לדיווח של הניו יורק טיימס אמש, מנהיגים אירופאים אישרו היום כי ילוו את נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי במסעו לוושינגטון מחר, במטרה להציג חזית אחידה נגד רוסיה ותוכניות הכיבוש שלה | המטרה היא להפעיל לחץ נגדי על הנשיא האמריקני, ולדחוף להפסקת אש זמנית עם רוסיה (חדשות, מדיני)

הנשיא זלנסקי (צילום: חשבון הטלגרם )

אירופה בוושינגטון: בכירי האיחוד האירופי הודיעו היום כי יצטרפו מחר (שני) לנשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי במסעו לוושינגטון, במטרה להפעיל לחץ על הנשיא האמריקני שקיבל ביום שישי את נשיא רוסיה בכבוד מלכים.

מזכ"ל נאט"ו מארק רוטה, נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין, נשיא צרפת עמנואל מקרון, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר, קנצלר גרמניה פרידריך מרץ, ראש ממשלת איטליה ג'ורג'יה מלוני ונשיא פינלנד אלכסנדר סטאב - כולם אישרו היום (ראשון) כי יצטרפו לזלנסקי.

באירופה מקווים שהצטרפותם הפיזית לנשיא האוקראיני תפעיל לחץ נגדי על , שצפוי להציב עובדות קשות בפני נשיא אוקראינה ואף להפעיל עליו לחץ לקבל את הצעת הכניעה הרוסית.

זלנסקי עצמו נסע היום לבריסל במטרה לפגוש באופן וירטואלי מנהיגים המרכיבים את הקואליציה המתנגדת למלחמה של רוסיה.

גורמים אוקראינים אמרו שזלנסקי מודע היטב לזהירות בה יצטרך לנקוט בפגישתו עם נשיא ארה"ב, כאשר מצד אחד עליו להבהיר שאוקראינה לא תוותר על חבל הדונבאס, ומאידך לא להרגיז את נשיא ארה"ב ולהסתכן בתדמית של סרבן שלום.

זכורה היטב לזלנסקי וצוותו פגישת האסון הקודמת שהתקיימה בבית הלבן, כאשר נשיא אוקראינה ננזף על ידי הנשיא וסגנו למול המצלמות, כולל תקרית עם עיתונאי ששאל אותו אודות ה'טישירט' שהוא לובש בחדר הסגלגל למול הנשיא. הפעם, סביר להניח שהנשיא האוקראיני יעדיף ללבוש חליפה מחויטת בהתאם למעמד.

אבל יתכן מאוד שהסצנות הללו יחזרו על עצמן, אמר פרשן אוקראיני.

"למרבה הצער, קיים סיכון כה גדול להישנות הסצנה מוקדם יותר השנה בחדר הסגלגל", אמר מיקולה בייליסקוב, עמית מחקר במכון הלאומי האוקראיני למחקרים אסטרטגיים לעיתונות האמריקנית.

לדבריו, "נראה שפוטין הצליח לבנות טיעון במוחו של טראמפ באלסקה שדווקא אוקראינה צריכה לעשות ויתורים גדולים למען השלום."

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר