מטוס קל התרסק היום (ראשון) באוסטרליה על גבי מדשאה של מסלול גולף, לעיני שחקנים המומים שתיעדו את הרגע המדהים.

בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות ניתן לראות את המטוס מסתובב מעט ומנמיך גובה, עד לרגע הנגיעה בקרקע ועצירה מוחלטת לאחר כמה מטרים. למרבה הנס, לא התרחש פיצוץ ברגע הפגיעה, מה שהציל את חייהם של הנוסעים.

לפי הדיווחים, שני הנוסעים, מדריך וטייס מתלמד, חוו תקלת מנוע במהלך הטיסה ונאלצו לנחות במקום הקרוב ביותר שמצאו - מגרש הגולף.

שני הנוסעים פונו לבית החולים כשהם פצועים באורח קל בלבד, לאחר שעוברי אורח ושחקני גולף שנכחו במגרש סייעו לשניים להיחלץ מהמטוס.