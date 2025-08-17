כיכר השבת
תיעוד מדהים מאוסטרליה: המטוס מנמיך גובה - ומתרסק על הדשא ללא פיצוץ

בתיעוד יוצא דופן שפורסם ברשתות החברתיות נראה מטוס מדגם 'פייפר' מתרסק על הדשא של מסלול גולף באוסטרליה | בתיעוד שפורסם נראה המטוס מסתובב ומנמיך גובה, עד להתרסקות יבשה על הדשא הרך (חדשות) 

התרסקות המטוס באוסטרליה (צילום: לפי סעיף 27א)

מטוס קל התרסק היום (ראשון) באוסטרליה על גבי מדשאה של מסלול גולף, לעיני שחקנים המומים שתיעדו את הרגע המדהים.

בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות ניתן לראות את המטוס מסתובב מעט ומנמיך גובה, עד לרגע הנגיעה בקרקע ועצירה מוחלטת לאחר כמה מטרים. למרבה הנס, לא התרחש פיצוץ ברגע הפגיעה, מה שהציל את חייהם של הנוסעים.

לפי הדיווחים, שני הנוסעים, מדריך וטייס מתלמד, חוו תקלת מנוע במהלך הטיסה ונאלצו לנחות במקום הקרוב ביותר שמצאו - מגרש הגולף.

שני הנוסעים פונו לבית החולים כשהם פצועים באורח קל בלבד, לאחר שעוברי אורח ושחקני גולף שנכחו במגרש סייעו לשניים להיחלץ מהמטוס.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

