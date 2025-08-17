מטפס הרים בן 46 מקליפורניה עבר חוויה קיצונית שהסתיימה בנס, לאחר שנלכד במשך כמעט יומיים מאחורי מפל מים ביער הלאומי סקוויה, סמוך לרכס הסיירה נבדה, וחולץ רק בהתערבות מסוק חילוץ, כך דיווח משרד השריף המקומי.

האירוע החל כאשר האיש יצא למסע טיפוס באזור נהר קרן וניסה לרדת את אחת המפלים באמצעות חבלי סנפלינג. בשלב מסוים איבד את חבלי הירידה ונמצא במלכודת טבעית מאחורי הזרם הסוער. המים החזקים חסמו כל אפשרות תנועה, והוא נאלץ להישאר במקום מבלי יכולת לפנות לעצמו נתיב מילוט.

בני משפחתו, שלא הצליחו ליצור עמו קשר בערב שבו היה אמור לחזור, פנו לרשויות והתריעו על היעדרותו. עם קבלת הדיווח פתח משרד השריף המקומי במבצע חיפושים מורכב. בלילה הראשון ניסו הכוחות להתחקות אחריו באמצעות מצלמות תרמיות שהותקנו על מסוק, והצליחו לאתר נקודת חום שנראתה מתאימה. בבוקר שלמחרת הופעל רחפן לאישור המיקום, ובכך נחשף מצבו: המטפס ישב לכוד בתוך גומחה צרה מאחורי מסך המים של המפל.

לאחר שהתבררה מידת הסכנה, הוזנק מסוק חילוץ שפתח במבצע מורכב להוצאתו. המטפס עצמו סיפר לאחר שחולץ כי הבין שלא יוכל להיחלץ לבדו בשל הזרם "החזק להחריד של הנהר", ולכן נותר ללא תזוזה והמתין שיבואו לעזרתו.

קפטן קווין קמרלינג ממשרד השריף ציין כי האזור שבו נלכד המטפס כבר גבה השנה שלושה קורבנות שנמשכו למים וטבעו. לדבריו, מדובר באתר מסוכן במיוחד גם עבור מטיילים מנוסים, בשל עוצמת הזרם ותנאי השטח הקשים. הוא קרא לציבור להקפיד על זהירות יתרה בביקורים בנהרות ומפלים באזור, "ובמיוחד כאשר מדובר בשיטוט במים סוערים".