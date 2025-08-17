ישראל מתכננת עונש חריף ביותר נגד צרפת; זו המלצת משרד החוץ

ישראל מתכננת להעניש את צרפת בצורה הדיפלומטית החריפה ביותר שרק ניתן, באמצעות סגירת הקונסוליה הצרפתית בירושלים המשמשת גם את תושבי הרשות הפלסטינית, כך דיווח היום העיתון "ישראל היום".

לפי הדיווח, שר החוץ סער העביר את ההמלצה והדרישה בישיבת הממשלה לראש הממשלה נתניהו הבוקר (ראשון).

ההחלטה צפויה להפוך לרשמית כבר בקרוב, כאשר מהדיווח נראה שנתניהו נוטה לקבל את ההמלצה.

בישראל מעריכים כי מלבד הגל הפרו-פלסטיני העכור שפשט בעולם אחרי הכרזתו של מקרון, מתברר כי ההחלטה גם חיזקה את חמאס והביאה בין היתר לסירובו של ארגון הטרור לעסקת חטופים.

לפי הציטוט ב"ישראל היום", גם שר התפוצות שקלי הצטרף לדעתו של סער.

"הצעד של מקרון עם היוזמה למדינה פלשתינית פגע פגיעה קשה בחטופים ובמדינת ישראל ושום אמירה שלנו בנושא לא מספיקה". שיקלי הוסיף כי "נדרשים צעדים דרסטיים נגד צרפת ובראשם הלאמת הנכסים שלה בירושלים ובראשם סגירת הקונסוליה".

ובמילים אחרות, מלבד סגירת הקונסוליה ישראל מתכננת גם לקחת לרשותיה נכסים השייכים לרפובליקה הצרפתית, בין היתר ככל הנראה האתר הידוע כ"קבר המלכים", כנסיות ומספר מבנים.

חבר הכנסת דן אילוז, יוצא צרפת בעצמו, בירך על ההחלטה ואמר: "מברך את שר החוץ סער על ההחלטה לאמץ את המלצתי לסגור את הקונסוליה הצרפתית בירושלים, בעקבות כוונת מקרון להכיר במדינה פלשתינית. כפי שציינתי במכתב ששלחתי לשר לפני כשבועיים - כשמקרון נותן פרס לטרור ומכיר במדינה פלסטינית, ישראל חייבת להשיב בצעד ריבוני אמיתי".