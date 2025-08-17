"3 סנט על כל יום איחור" | הספר הוחזר לספרייה...אחרי 82 שנה

כמעט שמונה עשורים אחרי שהושאל, ספרייה בסן אנטוניו קיבלה בחזרה ספר שנעלם מאז ימי מלחמת העולם השנייה, הסיפור המשעשע פורסם ברשת AP.

הספר, מדריך להורים בשם "Your Child, His Family, and Friends" מאת יועצת המשפחה פרנסס ברוס סטריין, הושאל ביולי 1943 ולא שב למדפים עד חודש יוני האחרון, אז נשלח מהמדינה הרחוקה אורגון.

אל הספר צורפה מכתב אישי שנחתם בראשי התיבות P.A.A.G. ובו נכתב: "אחרי פטירתו של אבי, ירשתי כמה קופסאות ספרים שהותיר. בין הספרים מצאתי את העותק הזה, שלפי כל הסימנים נלקח מהספרייה על ידי סבתי, מריה דל סוקורו אלדרטה פלורס. באותה שנה היא עברה למקסיקו סיטי כדי לעבוד בשגרירות ארצות הברית, ונראה כי הספר נסע איתה".

הכותב הוסיף בהומור כי הוא מקווה שלא ייגבה ממנו קנס פיגורים, משום ש"סבתא כבר לא תוכל לשלם אותו".

על כריכת הספר המקורית עדיין מופיעה חותמת שמזהירה כי איחור יחויב בשלושה סנט ליום. לו היו מחשבים את הקנס ברצף מאז 1943, היה מדובר בכ־900 דולר לפי הערך הנקוב, או יותר מ־16 אלף דולר בערכים של היום.

אלא שהספרייה ביטלה קנסות איחור כבר ב־2021, כך שהסיפור נותר בעיקר אנקדוטה צבעונית.

הספר, שפורסם בתקופתו בעיתונים גדולים כמו ה"ניו יורק טיימס" וה"סינסינטי אנקוויירר", הוגדר אז כמדריך מקיף ליחסים שבין ילדים למשפחה ולעולם שמחוץ לה. סטריין, פסיכולוגית ואם לשניים, נחשבה לחלוצה בהצגת חינוך בין אישי באופן ענייני ולא סנטימנטלי.

בספרייה המקומית ציינו כי העותק נשמר "במצב טוב" על אף המסע הארוך. הוא יוצג לציבור בספרייה המרכזית של סן אנטוניו עד סוף אוגוסט, ולאחר מכן יועבר לידידי הספרייה שיוכלו למכור אותו לטובת פרויקטים קהילתיים.

עם זאת, המקרה רחוק מלהיות שיא עולמי. לפי ספר השיאים של גינס, ההחזרה המאוחרת ביותר אירעה ב־1956 בקיימברידג' שבאנגליה, כשספר שנשאל בשנת 1668 חזר למדפים אחרי 288 שנים - וגם אז, למרבה המזל, בלי קנס.