משרד החקלאות של ארה״ב הודיע על הקמת מפעל חדש בדרום טקסס בהשקעה של כ־750 מיליון דולר, שנועד להיאבק בהתפשטות טפיל ה"סקרו-וורם". מדובר בזבוב מסוכן המטיל את ביציו על פצעים פתוחים בבעלי חיים, והרימות שבוקעות מהן ניזונות מרקמות חיות. כך נגרמים פצעים מתרחבים, זיהומים קשים, כאב רב ולעיתים אף מוות. הנזק הפוטנציאלי לתעשיית החי עצום - ירידה בייצור חלב ובשר, אובדן פריון וסכנת התפשטות מהירה בעדרים - ובמקרים נדירים גם בני אדם עלולים להידבק דרך פצע פתוח. המפעל יוקם בבסיס מור שבמחוז הידלגו, כ־30 ק"מ מהגבול עם מקסיקו, וכבר בתוך שנה יוכל לייצר עד 300 מיליון זבובים עקרים מדי שבוע.

המהלך נועד להגדיל משמעותית את יכולות ארה״ב במאבק במזיק: כיום מיוצרים כ־117 מיליון זבובים בשבוע במתקן בפנמה, ו־100 מיליון נוספים צפויים להגיע ממתקן משודרג במקסיקו. עקרון הפעולה פשוט אך יעיל: שחרור מסות של זכרים עקרים שגורמים לכך שנקבות בטבע יטילו ביצים סרק, ובכך יישבר מעגל הרבייה ההרסני.

במקביל הודיע המשרד על תוכנית טכנולוגית בהיקף של כ־100 מיליון דולר שתכלול הצבת מלכודות פיתוי, פריסת "רוכבי בקר" מצוידים על גב סוסים לפעילות סיור בגבול, וכן כלבי גישוש מאומנים לאיתור מוקדם של המזיק.

החשש המרכזי הוא מפגיעה אנושה בתעשיית הבקר של טקסס, שמגלגלת כ־15 מיליארד דולר בשנה. הטפיל, ששמו המדעי הוא Cochliomyia hominivorax - ומשמעותו "אוכל אדם" - הושמד מארצות הברית כבר בשנות ה־60, אך התפרצות מחודשת במרכז אמריקה והתפשטות צפונה עד מרחק של כ־600 קילומטר מהגבול האמריקאי, עוררו דאגה בממשל.

שרת החקלאות ברוק רולינס אמרה כי המהלך אינו רק תגובה למצב, אלא "אסטרטגיית מנע שמבטיחה שנשמור על היתרון ולא נסתפק ברדיפה אחרי הבעיה". לדבריה, ארה״ב שואפת להפחית את התלות במתקנים במקסיקו ובפנמה - ולהיות ערוכה באופן עצמאי לעצירת האיום.