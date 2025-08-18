כיכר השבת
טראמפ מראה את הכיוון לזלנסקי: זה הפוסט המטריד שפרסם לפני פגישתם

שעות לפני שנשיא ארה"ב מארח בבית הלבן משלחת מנהיגים מאירופה בראשות הנשיא זלנסקי, דונלד טראמפ מפרסם פוסט מטריד נגד אורחו | הפוסט מחזק עוד יותר את ההערכה ש"פגישת הסיוט" בחדר הסגלגל עלולה לחזור על עצמה (בעולם) 

1תגובות
טראמפ וזלנסקי בפגישת האסון בבית הלבן (צילום: שאטרסטוק)

שעות בלבד לפני נחיתתו של זלנסקי בוושינגטון ועימו משלחת בכירה של מנהיגי אירופה, נשיא ארה"ב מפרסם הבוקר (שני) פוסט מטריד שמאשים את הנשיא האוקראיני באי סיום המלחמה.

כתב הבוקר שבידי נשיא אוקראינה לסיים את המלחמה באופן מיידי. "נשיא אוקראינה זלנסקי יכול לסיים את המלחמה עם רוסיה כמעט באופן מיידי, אם ירצה, או שהוא יכול להמשיך להילחם", התריס טראמפ באורחו.

טראמפ הבהיר גם שזלנסקי לא יכול לדרוש בשום אופן את חצי האי קרים ש"אובמה העניק לרוסיה לפני 12 שנה מבלי שנורתה ירייה!".

עוד הדגיש טראמפ שאוקראינה לא יכולה לצפות להיכנס לנאט"ו, כי זה פשוט לא יקרה. "יש דברים שלעולם לא משתנים", הבהיר טראמפ.

דבריו של הנשיא כוונו ככל הנראה להצעת הפסקת המלחמה שהציג פוטין בפני טראמפ בפגישתם באלסקה בליל שבת האחרון.

פרשנים בארה"ב אומרים שדבריו של טראמפ נועדו להעביר לזלנסקי את הקווים האדומים של ארה"ב ורוסיה (...) עוד לפני המפגש כדי לתאם ציפיות לקראת הפסגה המתוכננת הערב.

הדברים שכתב הבוקר טראמפ מחזקים את ההערכות במערב שפוטין הצליח לשכנע את טראמפ בצדקת דרכו, בין היתר בכך שסיום המלחמה עדיף על פני הפסקת אש זמנית.

1
מיותר שזלנסקי ילך.....הכל ידוע מראש.
קראקר

