מתתיהו קורמן, צעיר חרדי מירושלים המטייל בסרי לנקה, עלה על מונית אתמול (ראשון) - ולאחר שהבין שהנהג מתכוון לשדוד אותו ואולי גם לפגוע בו, קפץ החוצה תוך כדי נסיעה, וניצל. התקרית התרחשה ליד מחסום של חיילים שבאו לעזרתו ברגע שברח.

"אתמול במהלך היציאה שלי מאירוח בבית חב"ד, פגש אותי נהג טוקטוק, ושאל אותי לאיפה אני הולך. לא באמת הייתה לי תוכנית ספציפית, אז הוא אמר לי בוא תעלה ואקח אותך למקום מרהיב עם פילים, ואני זרמתי" סיפר ל-ynet.

לדבריו, תחילת הטיול הייתה שגרתית. "הוא לקח אותי למקום עם נופים מאוד יפים, פגשתי גם תיירים ישראלים וגם תיירים ממדינות אחרות, הוא צילם אותי בטלפון שלי ועזר לי לטפס את הסלעים בשביל להגיע לנוף".

ואז, אחרי שירדו מהסלעים, השתנתה ההתנהגות של הנהג. "כשחזרנו חזרה למונית, שחיכתה עם כל שאר המוניות, הוא אמר לי 'אל תדבר עם אף מונית, אני מחזיר אותך, אני לוקח אותך', לא הבנתי למה הוא צריך לציין את זה, ברור שאחזור איתו. כבר אז זה היה צריך להדליק נורה אדומה שמשהו לא תקין איתו".

קורמן רצה לשוב לבית חב"ד, אך הנהג שינה כיוון. "פתאום הוא פנה שמאלה לאיזו סמטה, אני שואל אותו לאיפה הוא הולך הוא אומר לי, 'יש פה איזה מקום עם פילים, בוא אני אראה לך, תראה מקום יפה'. הוא נוסע בכביש צדדי, שם לא הייתה נפש חיה, הוא עוצר ויורד, אמרתי לו 'מה יש פה, אין פה כלום, אין פה אף אחד, אין פה תיירים'. הוא אומר לי 'תלך איתי פה קצת בפנים בתוך השדה, יש מקום מאוד יפה, אולי נראה פילים'.

לאחר מכן ניסה הנהג לחטוף מקורמן את הפספורט ביחד עם כל הארנק שלו - עם כרטיסי אשראי ישראליים וכסף מזומן, וניסה למשוך את זה, אך הוא התנגד.

קורמן מספר כי הנהג סחט ממנו 100 דולר נוספים. "‏בכביש הראשי הוא התחיל להזהיר אותי ולאיים עליי שאני לא אספר לאף אחד שום דבר, בשילוב קללות באנגלית - חלק הבנתי וחלק לא, ושלא אגיד לשוטרים או לחיילים במחסומים הצבאיים שיש שם בדרכים בסרי לנקה".

כשהתקרבו למחסום, הנהג חתך לכביש צדדי. "אמרתי לעצמי - אם הוא פונה לכביש צדדי, אז הוא לא סיים איתי, ואם הוא לא יעצור עכשיו זה יסתיים ברצח שלי באיזה מקום צדדי, או שפשוט יגנוב לי את כל מה שנשאר לי עדיין. אני צועק לו 'עצור' אבל הוא ממשיך הלאה, אני צועק לו עוד פעם 'תעצור עכשיו', הוא לא עוצר, מכיוון שזאת מונית טוקטוק אז אין ממש דלת, אני אומר לעצמי מה שיהיה יהיה, אין לי ברירה אחרת, ופשוט קפצתי החוצה. החיילים במחסום הצבאי ראו את זה, כי זה היה מיד אחר המחסום".

"הוא לא חשב שאני אעז לקפוץ. חטפתי מכות וחתכים בידיים וברגליים, אבל הרגשתי שאין ברירה" סיפר.