העניקה ליווי טכני ותמיכה נפשית

אסטרונאוטים סינים ביצעו בהצלחה פעילות תחזוקה בחלל בעזרת בינה מלאכותית

בפעילות חוץ־רכבית שנמשכה שעות ארוכות הצליחו האסטרונאוטים הסינים להתקין מערכות מיגון מתקדמות נגד פסולת חלל, לבצע בדיקות תרמיות לרכיבים קריטיים ולבחון לראשונה מערכת עיגון חדשנית - כל זאת תוך קבלת סיוע מתמשך ממערכת הבינה המלאכותית Wukong AI, שנועדה לשפר את ניהול המשימות, הדיוק והביטחון של הצוות בתחנה  (בעולם)

טייקונאוט (אסטרונאוט סיני) בתחנת החלל בביצוע פעולות תחזוקה (צילום: צילום מסך)

אסטרונאוטים סינים (טייקונאוטים) מצוות שֶנְגְ׳וֹאוּ-20 ששוגר לתחנת "טיאנגונג" באפריל 2025 לשהות של חצי שנה, השלימו השבוע בהצלחה הליכת חלל שנמשכה כשש וחצי שעות, כשברקע - לראשונה - פעל לצידם סייען בינה מלאכותית מתקדם בשם Wukong AI. המערכת, שהושקה על שם "מלך הקופים" מהמיתולוגיה הסינית, פעלה ברציפות על תחנת החלל, ניתחה תרחישים, סיפקה מידע חיוני ופתרה בעיות מורכבות בזמן אמת, מה שהפך את העבודה הבלתי שגרתית בחלל ליותר חלקה ופחות תלויה בתמיכה מכדור הארץ. האסטרונאוטים אף יכלו לשאול את המערכת שאלות מעשיות על המשימות וגם לשוחח איתה בנושאים כלליים לתמיכה רגשית. המערכת גם כן עיבדה מידע מכלי מדידה, נתונים תרמיים, ודיווחים מהאסטרונאוטים עצמם כדי לעזור בתכנון, ניהול תקלה ותחזוקת מערכות התחנה.

במהלך הפעילות מחוץ לרכב החלל, האסטרונאוטים צ׳ן דונג ו-וונג ג׳יה התקינו מערכות מיגון מפני פסולת חלל, הוסיפו רכיבי תמיכה מבניים וביצעו בדיקות תרמיות חיוניות לרכיבים קריטיים בחלק החיצוני של התחנה. המחקר התרמי נועד להעמיק את ההבנה לגבי עמידות הציוד בסביבה הקשוחה של החלל ולתרום לתכנון חלליות עתידיות.

במקביל, נעשה שימוש לראשונה במערכת עיגון מתקדמת לרגליים המותקנת על הזרוע הרובוטית של התחנה. המהנדסים דיווחו כי החידוש שיפר משמעותית את נוחות העבודה ואת יעילות הצוות ביחס למשימות קודמות.

מערכת Wukong AI, שפותחה על בסיס טכנולוגיה קוד פתוח סינית, מורכבת ממודל כפול: האחד פועל על הקרקע ומספק ניתוחי מידע מעמיקים, והשני מותקן על התחנה ומאפשר פתרון תקלות בזמן אמת. האסטרונאוטים דיווחו על חוויה "מדויקת ומקיפה" בקבלת מידע, מה שהגביר את ביטחונם במהלך הפעילות הארוכה.

לדברי גורמי סוכנות החלל המאוישת של סין, השימוש בבינה מלאכותית לא נועד רק לתזמון משימות, אלא גם לתכנון תרחישים מורכבים, ניהול נתונים, ניתוח מקיף ומתן תמיכה פסיכולוגית לצוותים במשימות ממושכות.

ההצלחה האחרונה מסמנת אבן דרך משמעותית בשילוב טכנולוגיות בינה מלאכותית במשימות חלל מורכבות, ומכינה את הקרקע ליישומים רחבים יותר בעתיד – במאדים, בירח ובמשימות חלל בינלאומיות.

