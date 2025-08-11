המתח בים סין הדרומי הגיע לשיא חדש ביום שני האחרון, כאשר כלי שיט של הצי הסיני התנגש בספינת משמר חופים סינית נוספת, זאת תוך כדי מרדף מסוכן אחר סירת סיור פיליפינית בסמוך לשונית סקרבורו השנויה במחלוקת.

האירוע, שתועד בווידאו על ידי משמר החופים הפיליפיני, אירע במהלך משימה הומניטרית לסיוע לדייגים פיליפינים.

על פי הדיווחים ממנילה, כלי השיט של משמר החופים הסיני (CCG 3104), אשר רדף במהירות גבוהה אחרי כלי השיט הפיליפיני (BRP Suluan), ביצע תמרון מסוכן שהוביל להתנגשות חזיתית עם ספינת מלחמה של צבא השחרור העממי (PLA).

דובר משמר החופים הפיליפיני, קומודור ג'יי טאריילה, מסר כי לספינה הסינית נגרם "נזק מהותי" שהותיר אותה בלתי כשירה להמשך שיט. לפני ההתנגשות, ה-BRP Suluan, שליוותה סירות חלוקת סיוע, הצליחה לחמוק ממתקפת תותח מים מצד הסינים. עוד ציין טאריילה, כי הצוות הסיני "מעולם לא הגיב" להצעת ספינת הפיליפינים לסייע לאחר ההתנגשות.

דובר משמר החופים הסיני, גאן יו, אישר את העימות אך באופן בולט לא הזכיר את ההתנגשות. הוא טען כי משמר החופים הסיני נקט "צעדים הכרחיים בהתאם לחוק, כולל מעקב, לחיצה מבחוץ, חסימה ושליטה בכלי השיט הפיליפינים כדי להרחיקם".

נשיא הפיליפינים, פרדיננד מרקוס, הגיב לתקרית בהצהרה נחרצת כי כלי השיט הפיליפינים ימשיכו להיות נוכחים באזור "כדי להגן ולאכוף את זכויות הריבונות של מנילה". שונית סקרבורו, שרשרת שנויה במחלוקת של שוניות וסלעים, משמשת נקודת חיכוך חוזרת מאז השתלטה סין על השליטה בה בשנת 2012. נותרו סימני שאלה לגבי פצועים אפשריים באירוע. ים סין הדרומי נותר אחד מנתיבי השיט העמוסים ביותר בעולם, כאשר למעלה מ-60% מהסחר העולמי עובר דרך מימיו.