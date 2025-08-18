מספר רגעים משעשעים נרשמו הערב (שני) בפגישה בין הנשיא טראמפ לאורחו ולדימיר זלנסקי בחדר הסגלגל.

בשלב מסוים, העיר אחד העיתונאים לנשיא זלנסקי; "אתה נראה נהדר בחליפה הזו", טראמפ העיר לזלנסקי כי מדובר ב"זה שתקף אותך פעם קודמת", בנושא החליפה.

העיתונאי ניצל את ההזדמנות כדי להתנצל על אותו אירוע מביך.

הנשיא טראמפ הגיב כי הוא בהחלט מסכים עם ההבחנה של העיתונאי, וכי זלנסקי אכן נראה נהדר.

נשיא אוקראינה ענה לעיתונאי: "אתה עדיין באותה חליפה של פעם קודמת, אני החלפתי". הנוכחים בחדר, כולל הנשיא טראמפ, צחקו על הבדיחה על חשבונו של העיתונאי.

בשלב מסוים, הגיש הנשיא זלנסקי מכתב מהגברת הראשונה של אוקראינה שיועד לאשת הנשיא האמריקני, הגברת מלניה טראמפ.

זלנסקי: "זה לא בשבילך, זה בשביל הגברת הראשונה", טראמפ ענה בצחוק: "אני רוצה את זה", זלנסקי הגיב: "זה נושא רגיש".

במהלך הפגישה, הפתיע טראמפ את אורחו ואמר לו שהוא שוחח לפני זמן קצר באופן עקיף עם הנשיא פוטין, והביע ביטחון שהמלחמה בדרך לסיומה.