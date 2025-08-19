כיכר השבת
איפול כבד על המגעים

מה הם יודעים? מטה המשפחות בהודעה בעקבות הדיווחים על עסקה

מטה משפחות החטופים המארגן מחאות מעת לעת לסיום המלחמה, הודיע הערב כי הוא דוחה את ההפגנה שתוכננה ליום ראשון הקרוב | לפי המטה, ישנם דיווחים על עסקה המתגבשת, למרות איפול כבד שהוטל על המו"מ (מדיני) 

כיכר החטופים (צילום: חיים גולדברג /פלאש 90)

מטה משפחות החטופים המארגן מחאות מעת לעת לסיום המלחמה, הודיע הערב (שלישי) כי הוא דוחה את ההפגנה שתוכננה ליום ראשון הקרוב.

בהודעה נמסר כי "נוכח הדיווחים על ההסכם המתגבש, מטה המשפחות משנה את אופי הפעולות ביום ראשון הקרוב".

בהודעה נמסר כי "במקום הפגנת הענק שתוכננה בכיכר החטופים ביום ראשון, יקיים מטה המשפחות פעולות שטח ברחבי הארץ בקריאה להסכם כולל ומיידי. עצרת הענק תידחה למועד אחר".

על המגעים מול המתווכות מוטל כעת איפול כבד ונדיר, כאשר גורמים מדיניים ממשיכים לתדרך לכתבים כי לא תהיה עסקה חלקית.

מטה המשפחות הודיע כי "העצרת במוצ״ש בכיכר החטופים תתקיים כרגיל, כמדי שבוע."

מטה משפחות חטופים פנה לנתניהו בדרישה להשבת כלל החטופים: "נתניהו, זו ההזדמנות האחרונה שלך לחתום על הסכם להשבת 50 החטופים והחטופה.

אנחנו דורשים להניח הסכם כולל להשבת החטופים כולם ודורשים להוציא באופן מיידי משלחת מו״מ עם מנדט ברור לסיכום פרטי ההסכם המתגבש והצגת תוכנית להשבת החטוף האחרון וסיום המלחמה".

המטה איים בנוסף כי "אם גם ההסכם הזה יטורפד בידי ראש הממשלה, עם ישראל יצא שוב בהמוניו לרחובות – עד שיוחזרו כל 50 החטופים והחטופה. קצנו בטרפודים, בגרירת רגליים ובשיקולי הישרדות. העם עם החטופים. העם יחזיר את החטופים."

