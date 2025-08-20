בפיונגיאנג בחרו להחריף את הטון נגד הנשיא הדרום קוריאני לי ג’ה מיאונג, ממש ערב פגישתו הצפויה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

כבר עם כניסתו לתפקיד ביוני, לאחר בחירות חפוזות, ניסה לי להציג קו מפויס ולשדר מסרים של הפחתת מתיחות מול השכנה הצפונית. אלא שבצד השני של הגבול לא רק שלא התרשמו, אלא גייסו את קים יו ג’ונג, אחותו של המנהיג קים ג’ונג און, כדי ללעוג לדרום. היא תיארה את סיאול כ"כלב נאמן של וושינגטון", טענה שהנשיא החדש "ממלמל שטויות" והאשימה את ממשלתו במדיניות דו-פרצופית, שבחוץ עטופה בסיסמאות שלום אך בפועל שומרת על אופי עוין.

פיונגיאנג מעבירה את המסר כי היא דוחה את מכתבי טראמפ האחרונים, אינה מגלה נכונות להידבר, וממשיכה לקדם צעדים צבאיים התקפיים. על פי דיווח סוכנות הידיעות הרשמית בצפון, המנהיג הורה לדיפלומטים להיערך ל"תגובה מקדימה" מול אויבי המדינה, מבלי לפרט מה כוללת אותה הוראה. במקביל, הצפון מאשים את הדרום ואת ארצות הברית בתרגילים צבאיים שנועדו "לעורר מלחמה", ומציג את הרחבת הארסנל הגרעיני כהכרחית.

בסיאול ניסו לשדר מסר אחר. לשכת הנשיאות מסרה כי צעדי הממשל נועדו "לפתוח עידן חדש של שגשוג משותף" ולהבטיח יציבות לשני העמים. במסגרת זו, החליט לי ג’ה מיאונג לקדם יישום חלקי של הסכמים ישנים בין המדינות ואף הורה לפרק את רמקולי התעמולה שפעלו לאורך הגבול.

אנליסטים מערביים מצביעים על כך שקים ג’ונג און אינו ממהר לפנות חזרה לוושינגטון. לדבריהם, הוא מקבל כיום סיוע משמעותי יותר ממוסקבה, עם פחות תנאים מגבילים מאלה שמציבה ארצות הברית, למרות אמירות חיוביות של טראמפ על האפשרות לקדם יחסים בין וושינגטון לפיונגיאנג.