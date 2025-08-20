זה היה אמור להיות אירוע חגיגי, במסגרתו יתבצע לראשונה ניסוי צבאי של כשב"מים (כלי שיט בלתי מאוישים) חדישים מתוצרת אמריקה.

לפי התיאור שהובא בידיעה שפרסמה היום (רביעי) סוכנות הידיעו 'רויטרס', במהלך התרגיל, אחד מכלי השיט הצבאיים הפסיק לפתע לשוט מסיבה לא ברורה. בדיקת תוכנה העלתה תקלה, אותה מיהרו לתקן מומחי ההייטק של חיל הים.

אולם בכך לא הסתיימה המבוכה. לפי התיאור ב'רויטרס', אחד מכלי השיט התנגש בעוצמה בספינה עומדת, עף מעליה ונחת בחזרה בצד השני, אירוע שכמובן לא היה בתוכנית הפעולה של המכונה החדשנית.

האירוע כלל שתי כלי שיט שנבנו על ידי חברות טכנולוגיות ההגנה האמריקאיות, Saronic ו-BlackSea Technologies. לפי 'רויטרס' האירוע לא דווח על ידי הצבא עד לחשיפת 'רויטרס'.

המטרה של ארה"ב היא לתת 'קונטרה' לטכנולוגיות הסיניות באמצעות הקמת "צבא" של כשב"מים שיסיירו במים הסמוכים לטייוואן, במטרה למנוע פלישה סינית.

ב'רויטרס' תיארו כי כלי השיט המתקדמים, נראים "כמו סירות מנוע ללא מושבים, ומסוגלים לשאת נשק, חומרי נפץ וציוד מעקב, נשלטים בעיקר מרחוק ועולים קרוב ל-250,000 דולר".

מעבר ליכולת האוטונומית של כלי השיט שארה"ב מנסה לפתח, הכשב"מים צריכים להיות מסוגלים לנוע בנחילים ובתיאום ביניהם.

אוקראינה הראתה יכולות מרשימות בייצור כלי שיט בלתי מאוישים, בין היתר בפגיעה בגשר חצי האי קרים במהלך שנות המלחמה האחרונות עם רוסיה.