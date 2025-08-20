לפחות חמישים בני אדם נרצחו ויותר משישים נחטפו במתקפה אכזרית שביצעו חמושים על מסגד ובתי מגורים בכפר אונגוונא מנצאו שבצפון-מערב ניגריה.

ההתקפה התרחשה לפנות בוקר ביום שלישי, בשעה שתושבים התקבצו.

עדי ראייה סיפרו כי החמושים הגיעו על גבי אופנועים, ירו לעבר המתפללים בתוך המסגד, ולאחר מכן פשטו ברחבי הכפר כשהם ממשיכים בירי פרוע.

חלק מהבתים הועלו באש, ונשים וילדות נגררו בכוח ונלקחו אל הלא-נודע.

"הם התחילו לירות בתוך המסגד כשאנשים התפללו," שחזר מוחמד עבדוללהי, אחד מתושבי המקום. "השכן שלי נורה למוות. אני ניצלתי רק כי איחרתי להגיע", צוטט אחד המקומיים ב'רויטרס'.

חבר הפרלמנט המקומי מסר כי לפחות שלושים בני אדם נורו למוות, ועוד עשרים נשרפו חיים במתקפות העוקבות שבוצעו באותו לילה. לדבריו, מדובר בגל אלים במיוחד שכוון כולו נגד הקהילה.

דובר המשטרה ציין כי כוחות הביטחון הצליחו לבלום ניסיון פשיטה על שני כפרים סמוכים, אולם כשהחמושים נסוגו, הם חלפו דרך הכפר המדובר ופתחו בירי המוני לעבר התושבים. לדבריו, עד שהכוחות הגיעו לשטח כבר נגרם נזק כבד ונרשמו עשרות נפגעים.

בבית החולים הכללי המקומי נרשמו 27 גופות, אך רופאים הדגישו כי רבים מההרוגים נקברו מיידית על ידי בני משפחותיהם בהתאם למסורת המוסלמית, ולכן המספר הרשמי נמוך בהרבה מהיקף האסון בפועל.