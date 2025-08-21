נשיא ארצות־הברית דונלד טראמפ החריף את התקפותיו נגד מוסדות התרבות הפדרליים, והודיע כי יפעל "לנקות את הסמית'סוניאן מאג'נדה ווק" (גישה אידאולוגית המדגישה גיוון, שוויון והכלה, לעיתים קרובות בהקשר של מקומות עבודה ומוסדות אקדמיים). בפוסט שפרסם ברשת "Truth Social" טען טראמפ כי המוזיאונים "עוסקים רק בהצגת עברה החשוך של אמריקה - העבדות, הכשלונות והדיכוי - בזמן שמעלימים את הישגיה ואת עתידה הבהיר".

בשבוע שעבר שלח הבית הלבן מכתב רשמי למזכיר מוסדות הסמית'סוניאן, ד"ר לוני בנץ׳, ובו דרישה לפתוח בביקורת גורפת בשמונה מוזיאונים מובילים, בהם מוזיאון ההיסטוריה האמריקנית, מוזיאון הטבע, מוזיאון האוויר והחלל ומוזיאון ההיסטוריה והתרבות האפרו־אמריקנית. הדרישה כוללת לוחות זמנים מחמירים: העברת חומרי תצוגה בתוך 30 יום, ראיונות עם הצוות בתוך 75 יום, ויישום "תיקוני תוכן" בתוך 120 יום בלבד.

בכיר בבית הלבן הסביר כי מדובר בתהליך שמטרתו "להחזיר את הגאווה הלאומית, להוציא נרטיבים מחלקים ומפלגים, ולוודא שהחגיגות ל־250 שנות עצמאות יתמקדו באמריקה כמעצמה ייחודית".

דבריו של טראמפ עוררו סערה בקרב חוקרים ואנשי מקצוע. פרופ' ג'נט מרסטיין, מומחית לאתיקה של מוזיאונים, אמרה כי "הדרישה הזו פשוט בלתי ישימה - ואף מוזיאון רציני לא יכול לאסוף ולמסור חומרים כה מקיפים בפרק זמן כה קצר". ההיסטוריון הנשיאותי דאגלאס ברינקלי הוסיף כי "שלילת מרכזיותה של העבדות בהיסטוריה האמריקנית היא פגיעה קשה באמת - זו עובדה שהובילה ישירות למלחמת האזרחים והיא מרכיב יסוד בזהות האומה".

האידיליה של טראמפ עם הסמית'סוניאן אינה זרה: בביקורו בשנת 2017 במוזיאון ההיסטוריה והתרבות האפרו־אמריקנית שיבח אותו וכינה אותו "מדהים" ו"נעשה באהבה". אולם כיום, הביקורת החריפה שלו מציבה אותו בעימות ישיר מול מוסדות התרבות המרכזיים של ארצות־הברית.

מהסמית'סוניאן נמסר בתגובה לקונית כי המוסדות "מחויבים למצוינות מחקרית, לדיוק היסטורי ולהצגת עובדות באופן מאוזן".