ההודעה ההיסטורית של הנשיא טראמפ

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הלילה (חמישי) הצהרה דרמטית ברשת החברתית שלו, בה הכריז על הסכם בין ישראל לחמאס לשחרור החטופים.

"אני גאה מאוד להודיע ​​שישראל וחמאס חתמו על השלב הראשון של תוכנית השלום שלנו," כתב טראמפ. "משמעות הדבר היא שכל בני הערובה ישוחררו בקרוב מאוד, וישראל תסיג את כוחותיה לקו מוסכם כצעדים הראשונים לקראת שלום חזק, עמיד ונצחי. כל הצדדים יטופלו בצורה הוגנת!" לדבריו, מדובר ביום היסטורי עבור כל עמי האזור. "זהו יום גדול לעולם הערבי והמוסלמי, ישראל, כל המדינות הסובבות אותה וארצות הברית של אמריקה, ואנו מודים למתווכים מקטאר, מצרים וטורקיה, שעבדו איתנו כדי לגרום לאירוע היסטורי וחסר תקדים זה לקרות." את דבריו חתם טראמפ במשפט: "אשרי עושי השלום!"

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם פוסט במקביל ממש לנשיא טראמפ בו בישר על שיבת החטופים:

"בעזרת השם - מחזירים את כולם".

במקביל, ממצרים מגיעות תמונות השמחה מרגעי ההכרזה על ההסכמות בין הצדדים.

באחת התמונות נראה ראש ממשלת קטאר א-תאני לוחץ ידיים בחמימות לניצן אלון, מתאם השבויים והנעדרים בצה"ל.

כפי שדווח מוקדם יותר, החתימה צפויה להתקיים בעזרת השם היום, יום חמישי בשעה 12:00 בצהריים בשארם א-שייח.

20 החטופים החיים יחזרו בפעימה אחת ביום שבת הקרוב או לכל המאוחר ביום ראשון.

מטה משפחות החטופים פרסם הלילה:

"משפחות החטופים מקבלות את הידיעה על חתימת ההסכם להשבת כל 48 החטופים והחטופה בהתרגשות, בציפייה ובחשש.

מטה המשפחות מברך על חתימת ההסכם שנועד להשיב את כל החטופים הביתה - החיים לשיקום בקרב משפחותיהם והחללים לקבורה ראויה בארצם. זוהי התקדמות חשובה ומשמעותית בדרך להשבתם של כולם, אך המאבק שלנו טרם הסתיים ולא יסתיים עד לשובו של החטוף האחרון.

על הממשלה להתכנס ולאשר את ההסכם באופן מיידי. כל עיכוב עלול לגבות מחיר כבד מהחטופים ומהחיילים. אנחנו משוכנעים שראש הממשלה יבטיח רוב מוחלט ליישום ההסכם שהושג.

משפחות החטופים מבקשות להביע תודה עמוקה לנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ וצוותו, על המנהיגות והנחישות שהובילו לפריצת דרך היסטורית: סיום המלחמה והסכם כולל להשבת החטופים כולם.

ישנם 48 חטופים וחטופה בשבי חמאס. מחויבותנו המוסרית והלאומית היא להשיב את כולם הביתה, חיים וחללים כאחד.

החזרתם היא תנאי לשיקום ולתקומה של החברה הישראלית כולה.

לא ננוח ולא נשקוט עד להשבת החטוף האחרון".