בית משפט בגרמניה פסק בימים האחרונים כי אנדרטת מחנה הריכוז בוכנוואלד שבגרמניה רשאית למנוע כניסה למבקרים הלובשים כאפייה פלסטינית, ובכך אישר את זכות האתר להגביל מסרים פוליטיים בשטחיו.

ההחלטה, שהתקבלה בבית המשפט המנהלי הגבוה בתורינגיה, באה בעקבות עתירה של אישה שביקשה להיכנס לטקס לציון 80 שנה לשחרור המחנה בחודש אפריל, לאחר שסורבה עקב לבישת הכאפייה.

שופטי בית המשפט קבעו כי כוונת האישה הייתה למחות נגד מה שנתפס בעיניה כ"תמיכה חד-צדדית" במדיניות ישראל, עלולה להטריד מבקרים יהודים. בית המשפט הצהיר כי "אין עוררין על כך שהדבר יסכן את תחושת הביטחון של יהודים רבים, במיוחד באתר זה". עוד הוסיפו השופטים כי זכותה של האישה לחופש הביטוי נדחקת מפני "האינטרס של האנדרטה בשמירה על ייעוד המוסד".

מסמך פנימי של הנהלת האנדרטה בבוכנוואלד, שהודלף בחודש שעבר, תיאר את הכאפייה כ"קשורה קשר הדוק למאמצים להשמיד את מדינת ישראל", אם כי מנהל האנדרטה, ינס-כריסטיאן וגנר, כינה מאוחר יותר חלק מהניסוח במסמך "שגוי".

וגנר הדגיש כי הכאפייה אינה אסורה באופן מוחלט, אך ניתן להגביל את לבישתה אם היא משמשת לרלטיביזציה של פשעי הנאצים. מחנה בוכנוואלד, הסמוך לויימאר, החזיק כ-340,000 אסירים במהלך מלחמת העולם השנייה, וכ-56,000 מהם נספו בו, בנוסף ל-20,000 נוספים שמתו בשלוחת המחנה, מיטלבאו-דורה.