בריטניה הודיעה היום (חמישי) על חבילת סנקציות חדשה נגד בכירים איראניים ורשתות מסחריות הפועלות עבור טהרן. במוקד ההכרזה עומד חוסיין שמחאני, לשעבר מזכ"ל המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, שעל שמו הוטלו צעדי ענישה הכוללים הקפאת נכסים, איסור נסיעה ופסילה מתפקידים בדירקטוריונים.

המהלך מתבצע כחלק מיישום תקנות הסנקציות על איראן משנת 2023, ובמסגרתו מציבה לונדון תחת מגבלות גם ארבע חברות בינלאומיות המקושרות למשטר האיראני: חברת פטרוכימיקל קומרשיאל (PCC), קבוצת אדמירל, אושן לאוניד השקעות וקבוצת מילאווס. כל החברות הללו נחשבות לחלק ממערך הכלכלה האפורה של טהרן, המממן את פעילותה האזורית.

השר הבריטי לענייני המזרח התיכון, היימיש פאלקונר, הדגיש בהודעתו כי הצעד נועד "לחשוף את דרכי הפעולה של איראן ולשלוח מסר ברור לאלו הפועלים בשמה". לדבריו, איראן נשענת על רשתות מסחריות כדי להזרים משאבים לשלוחותיה במזרח התיכון, לקדם פעילות חתרנית ולבנות יכולות המהוות איום גם על שטח בריטניה. "שיבוש ההשפעה השלילית של איראן ושמירה על ביטחון העם הבריטי נותרו בעדיפות העליונה שלנו", הוסיף פאלקונר.

במשרד החוץ הבריטי מזכירים כי מאז שהוטלו התקנות החדשות, ננקטו צעדים נגד יותר מ-450 אנשים וישויות הקשורות למשטר האיראני, בשל מעורבותם בהפרות זכויות אדם, פיתוח תוכנית הגרעין והעברת סיוע לארגוני שלוחותיו. ההחלטה הנוכחית משתלבת במאמץ זה, שמטרתו להצר את צעדיה של איראן בזירה הבינלאומית ולפגוע במקורות המימון שלה.

הסנקציות שנחשפו היום נתפסות בלונדון לא רק ככלי ענישה אלא גם כהצהרה אסטרטגית: איתות לטהרן כי המשך הפעילות החתרנית שלה ייענה במחיר כבד, ולשותפים הבינלאומיים - שבריטניה נחושה להמשיך להוביל את המאבק בהשפעתה השלילית של איראן באזור ובעולם.