כיכר השבת
המערב משתולל

זעם גדול בעקבות אישור הבנייה באזור הסמוך לירושלים: 21 מדינות מפרסמות הצהרה חריפה נגד ישראל

21 מדינות בעולם שיגרו מכתב חריף בעקבות החלטת ישראל לאשר בוועדת התכנון והבנייה את שכונת E1 שחוצצת בין צפון יהודה ושומרון לדרום | בנוסף, בריטניה הודיעה שהיא מזמנת לשיחת נזיפה את שגרירת ישראל חוטובלי לשיחת נזיפה (מדיני)

מקרון וסטארמר (צילום: ארמון האליזה)

שרים מ-21 מדינות פרסמו היום (חמישי) הודעה חריפה ביותר נגד החלטת הוועדה העליונה לתכנון בישראל לאשר את תוכניות הבנייה באזור E1 שממזרח לירושלים.

בהצהרה, שנחתמה בידי שרי החוץ של אוסטרליה, קנדה, יפן, מדינות אירופה רבות והנציב העליון למדיניות חוץ של האיחוד האירופי, נאמר כי מדובר בהחלטה "בלתי־קבילה ומהווה הפרה של המשפט הבין-לאומי".

המדינות החתומות גינו את ההחלטה וקראו לישראל לבטל אותה מיד.

לדבריהן, "הקמת התנחלויות באזור זה תגרום לניתוק הגדה המערבית ותמנע את האפשרות להקמת מדינה פלסטינית רציפה, תוך הגבלת הגישה הפלסטינית לירושלים".

בהודעה צוטט שר האוצר בצלאל סמוטריץ', אשר טען כי התוכנית תסכל כל סיכוי לפתרון שתי המדינות. "המהלך הזה אינו מביא תועלת לעם בישראל, אלא מערער את הביטחון ומסכן בהגברת האלימות והאי-יציבות", נכתב.

בפנייה ישירה לישראל קראו המדינות לעצור את התוכנית עוד לפני שתתקדם לשלב הבא: "עדיין קיימת אפשרות לעצור את התהליך, ואנו מעודדים את ממשלת ישראל לבטל בדחיפות את ההחלטה".

לדבריהן, צעדים חד־צדדיים של ישראל מערערים את השאיפה המשותפת ליציבות ולשגשוג במזרח התיכון. המדינות דרשו מישראל להפסיק את הרחבת ההתנחלויות בהתאם להחלטת מועצת הביטחון 2334, וכן להסיר את המגבלות שהוטלו על כספי הרשות הפלסטינית.

במקביל, בריטניה הודיעה באופן חריג על זימון שגרירת ישראל בבריטניה ציפי חוטובלי.

משרד החוץ פרסם היום את החלטת זימון השגרירה לשיחת נזיפה:

"הוד מעלתה ציפי חוטובלי זומנה בתגובה להחלטת ועדת התכנון העליונה של ישראל לאשר תוכניות לבניית התנחלויות באזור E1, מזרחית לירושלים".

בהודעה נמסר כי "בריטניה ו-21 שותפות בינלאומיות כתבו מכתב כדי לגנות את ההחלטה הזו במונחים הקשים ביותר. אם תוכניות ההתיישבות הללו ייושמו, הן יהוו הפרה בוטה של ​​החוק הבינלאומי ויפצלו מדינה פלסטינית עתידית לשניים, ויפגעו באופן אנוש בפתרון שתי המדינות".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (94%)

לא (6%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר