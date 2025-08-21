שרים מ-21 מדינות פרסמו היום (חמישי) הודעה חריפה ביותר נגד החלטת הוועדה העליונה לתכנון בישראל לאשר את תוכניות הבנייה באזור E1 שממזרח לירושלים.

בהצהרה, שנחתמה בידי שרי החוץ של אוסטרליה, קנדה, יפן, מדינות אירופה רבות והנציב העליון למדיניות חוץ של האיחוד האירופי, נאמר כי מדובר בהחלטה "בלתי־קבילה ומהווה הפרה של המשפט הבין-לאומי".

המדינות החתומות גינו את ההחלטה וקראו לישראל לבטל אותה מיד.

לדבריהן, "הקמת התנחלויות באזור זה תגרום לניתוק הגדה המערבית ותמנע את האפשרות להקמת מדינה פלסטינית רציפה, תוך הגבלת הגישה הפלסטינית לירושלים".

בהודעה צוטט שר האוצר בצלאל סמוטריץ', אשר טען כי התוכנית תסכל כל סיכוי לפתרון שתי המדינות. "המהלך הזה אינו מביא תועלת לעם בישראל, אלא מערער את הביטחון ומסכן בהגברת האלימות והאי-יציבות", נכתב.

בפנייה ישירה לישראל קראו המדינות לעצור את התוכנית עוד לפני שתתקדם לשלב הבא: "עדיין קיימת אפשרות לעצור את התהליך, ואנו מעודדים את ממשלת ישראל לבטל בדחיפות את ההחלטה".

לדבריהן, צעדים חד־צדדיים של ישראל מערערים את השאיפה המשותפת ליציבות ולשגשוג במזרח התיכון. המדינות דרשו מישראל להפסיק את הרחבת ההתנחלויות בהתאם להחלטת מועצת הביטחון 2334, וכן להסיר את המגבלות שהוטלו על כספי הרשות הפלסטינית.

במקביל, בריטניה הודיעה באופן חריג על זימון שגרירת ישראל בבריטניה ציפי חוטובלי.

משרד החוץ פרסם היום את החלטת זימון השגרירה לשיחת נזיפה:

"הוד מעלתה ציפי חוטובלי זומנה בתגובה להחלטת ועדת התכנון העליונה של ישראל לאשר תוכניות לבניית התנחלויות באזור E1, מזרחית לירושלים".

בהודעה נמסר כי "בריטניה ו-21 שותפות בינלאומיות כתבו מכתב כדי לגנות את ההחלטה הזו במונחים הקשים ביותר. אם תוכניות ההתיישבות הללו ייושמו, הן יהוו הפרה בוטה של ​​החוק הבינלאומי ויפצלו מדינה פלסטינית עתידית לשניים, ויפגעו באופן אנוש בפתרון שתי המדינות".