עשרות אלפים הפגינו נגד ישראל באוסטרליה האנטישמית 

עשרות אלפי מפגינים יצאו היום (ראשון) לרחובות הערים הגדולות באוסטרליה במסגרת שורת הפגנות פרו פלסטיניות, שהתקיימו על רקע ההחלטה של ממשלת אנתוני אלבניז להכיר במדינה פלסטינית ועל רקע החרפת העימות הדיפלומטי עם ישראל.

לפי ארגון "Palestine Action Group" שנאסר לאחרונה בבריטניה והוגדר כארגון טרור, התקיימו היום יותר מארבעים מוקדים של מחאה ברחבי המדינה, בהם בסידני, מלבורן ובריסביין, והשתתפו בהם כ-350 אלף בני אדם.

המשטרה מצידה הציגה נתונים צנועים בהרבה, והעריכה למשל כי בבריסביין השתתפו כ-10,000 מפגינים בלבד לעומת כ-50 אלף שנטען על ידי המארגנים. לגבי סידני ומלבורן לא פורסמו נתוני משטרה רשמיים.

העצרת המרכזית בסידני נערכה במרכז העיר, שם נשאו רבים דגלי פלסטין וקראו בקול "פלסטין חופשית".

חלקם נשאו שלטים ובובות כסמל למחאה על ההרוגים בעזה. ג’וש ליס, ממובילי המחאה בעיר, אמר כי "האוסטרלים יצאו בהמוניהם כדי לדרוש סוף לרצח העם בעזה, ולקרוא לממשלתנו לנקוט צעדים ממשיים, כולל סנקציות נגד ישראל". לדבריו, ההפגנות לא נועדו רק להבעת הזדהות עם הפלסטינים אלא גם "להבהיר לממשלה הפדרלית שהיא לא יכולה להתעלם עוד מקול הציבור".

מן הצד השני, נציגי הקהילה היהודית באוסטרליה גינו בחריפות את אופי ההפגנות. אלכס ריבצ’ין, מנכ"ל משותף של המועצה המבצעת של יהודי אוסטרליה, אמר בראיון לרשת "סקיי ניוז" כי "העצרות הללו יוצרות אווירה לא בטוחה, והן לא היו צריכות להתקיים מלכתחילה". לדבריו, "המסרים שמועברים ברחובות אינם קריאה לשלום אלא לעיתים קרובות מתדרדרים להסתה ולפגיעה בתחושת הביטחון של יהודים במדינה".

גל המחאות מגיע בעיתוי רגיש במיוחד, לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו הגביר בשבוע שעבר את מתקפותיו האישיות נגד ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניז, בעקבות החלטת ממשלתו להכיר במדינה פלסטינית באופן מותנה.

ההכרזה, שהגיעה ב-11 באוגוסט, עוררה סערה ביחסים הדיפלומטיים בין שתי המדינות, והציבה את אוסטרליה בשורה אחת עם בריטניה, צרפת וקנדה שהודיעו על צעדים דומים.

באורח חריג, נתניהו שיגר אמירות לא-דיפלומטיות כלפי מקבילו האוסטרלי ואמר עליו כי הוא "פוליטיקאי חלש", ואף האשים אותו ואת נשיא צרפת באנטישמיות הגואה בארצם.

רק ימים אחדים לפני ההחלטה הרשמית כבר נערכה בסידני צעדה גדולה אחרת, בה השתתפו עשרות אלפי בני אדם שחצו את גשר הנמל המפורסם בקריאה להגברת הסיוע ההומניטרי לעזה ולסיום המלחמה ברצועה.

הקהילה היהודית באוסטרליה מעידה על אנטישמיות חסרת תקדים במדינה, מאז פרצה המלחמה בבוקר שמחת תורה תשפ"ד.

בכתבה שפורסמה בשבוע שעבר ב'ynet', תיאר אחד היהודים המקומיים את האווירה הרעילה במדינה.

"המצב חמור", הוא אומר לכתבי 'ידיעות'. "חשוב להבין את ההקשר הפנימי: ממשלת אוסטרליה הנוכחית כושלת באופן מביך ושנאת ישראל היא דרך נוחה הן להסיט מכך את תשומת הלב והן להבטיח תמיכה מצד האוכלוסייה המוסלמית. רוב אמצעי התקשורת כאן מדבררים את המסרים של חמאס, והממשלה רוכבת על גל השנאה לישראל. המצב מזכיר את הסיפורים המשפחתיים ששמענו מאירופה לפני מלחמת העולם השנייה".

הוא המשיך לתאר כי "מי שמדבר עברית או מזוהה כיהודי בגלוי מסוכן לגור באזורים מסוימים כאן. הילדים שלי לומדים קרב מגע כדי שיוכלו להגן על עצמם. הפעילות שלהם בצופים הישראליים מתבטלת לעיתים קרובות 'בגלל המצב'".