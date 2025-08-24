רגע לפני הפסגה; צפון קוריאה העבירה מסר בדמות טיל מתקדם

כמה שעות לפני פתיחת פסגת ארה"ב-דרום קוריאה בראשות שני הנשיאים שתתקיים ביום שני, בחרה פיונגיאנג לשגר מסר משלה: כלי התקשורת הממלכתיים בצפון קוריאה הודיעו כי קים ג'ונג און נכח באופן אישי בניסוי טילים חדש של מערכות הגנה אווירית.

לפי הדיווח, הניסוי הדגים תגובה מהירה נגד מטרות בשמיים - מטילי שיוט ועד כטב"מים חמושים - והציג את הכלים החדשים כשלב נוסף בהתחזקות הצבאית של המדינה המבודדת.

העיתוי אינו מקרי. רק בתחילת החודש תקף קים בחריפות את התמרונים הצבאיים המשותפים של ארצות הברית ודרום קוריאה, והציג אותם כהוכחה לכך ששתי המדינות ממשיכות להיות "העוינות והמתעמתות ביותר" כלפי צפון קוריאה. לדבריו, התשובה לכך תהיה האצה בתוכנית הגרעין.

הצגת מערכת הנ"מ החדשה נועדה, כפי שנראה, לחזק את המסר הזה: פיונגיאנג לא מסתפקת בהצהרות אלא מציגה בפועל יכולות שהיא מגדירה כ"תגובה מיידית" לכל איום אווירי. במקביל, היא שולחת איתות ברור לוושינגטון ולסיאול ערב פגישת הפסגה, לפיו כל ניסיון לדון בהסדרים אזוריים יתנהל על רקע התחמשותה הגוברת של צפון קוריאה.

לאחרונה ניסתה דרום קוריאה להתקרב לצפון, בין היתר באמצעות הצהרות רשמיות של הנשיא הדרום-קוריאני החדש שהביעו רצון לנורמליזציה עם מדינת הטרור של קים.

כפי שדיווחנו, ההצהרות הרשמיות התקבלו בזלזול מצד צפון קוריאה שחזרה והצהירה כי אין דרך לאחד מחדש את שתי הקוריאות: "תפסיקו למלמל שטויות", נמסר מהצפון.