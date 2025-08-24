ממשל טראמפ שוקל לשלוח כוחות פדרליים נוספים לערים אמריקאיות, כדי להגביר את זיהוי והגירוש של מהגרים בלתי חוקיים. לפי גורמים רשמיים, מדובר במטרה של סגן ראש הסגל בבית הלבן, סטיבן מילר, להגיע ל-3,000 מעצרים ביום.

אחרי החלטת הבית הלבן על שליחת כוחות פדרליים לוושינגטון הבירה, מתברר כי הנשיא אינו מסתפק בכך ומתכנן לשלוח חיילים גם לעיר שיקגו, בין היתר, כך דיווח היום עיתון ה'וושינגטון פוסט'.

הבית הלבן בחר לא להגיב לשאלות עיתונאים והפנה לדברי טראמפ מהשבוע האחרון, והפנטגון מסר כי לא יגיב על "תוכניות עתידיות", אך ציין כי הוא עובד על תכניות להגנה על נכסים וכוח אדם פדרלי.

היוזמה מגיעה בזמן שהממשל לוחץ על מושלים ומנהיגים מקומיים לאפשר יותר פעולות נגד מהגרים בלתי חוקיים, כולל אתגר למדיניות "סאנקטוארי", שמונעת מכוחות מקומיים לגרש שוהים בלתי חוקיים בשטחי העיר.

שרת המשפטים פאם בונדי שלחה מכתבים למנהיגים במדינות שונות, שבהם ציינה שמדיניות זו מפריעה לאכיפת החוק ותצומצם משפטית.

שיקגו נמצאת במרכז הביקורת של טראמפ, שהוא מתאר אותה כעיר מסוכנת הנשלטת על ידי דמוקרטים. מושל אילינוי, ג'י.בי. פריצקר, וראש עיריית שיקגו, ברנדון ג'ונסון, הבהירו כי לא התקבלו פניות מהממשל הפדרלי ואין מצב חירום שמצדיק פריסת כוחות בעיר. פריצקר אמר כי הניסיון של טראמפ "ליצור כאוס" בעיר מסוכן ופוגע במאמצי ביטחון קיימים. ג'ונסון הוסיף שהפנייה אינה מתואמת, לא נחוצה ולא מבוססת.

שיקגו, עם כ-2.7 מיליון תושבים, נחשבת לעיר עם מספר הרציחות הגבוה ביותר במדינה בשנים האחרונות. עם זאת, ערים נוספות כמו סנט לואיס ודטרויט רשמו בשנה האחרונה שיעורי רצח גבוהים יותר. טראמפ טוען כי פשע נפוץ גם בערים נוספות כמו לוס אנג'לס, ניו יורק ובולטימור, ומציין את האפשרות לפריסות פדרליות נוספות.

"אתם מסתכלים על שיקגו, כמה גרוע שם. לוס אנג'לס, כמה גרוע. יש עוד ערים גרועות. ניו יורק, בולטימור, אוקלנד – אנחנו לא ניתן לזה להימשך", הוא אמר.

חוק Title 10 מאפשר לנשיא לפרוס את המשמר הלאומי במדינה גם אם המושל מתנגד, בעיקר במקרה של מרד או סכנה לממשלה. הנשיא יכול גם להשתמש בחוק המרד לפריסת כוחות צבא פעילים, צעד שנחשב שנוי במחלוקת ופוליטי.

בקליפורניה פרס טראמפ חיילים של משמר לאומי ובאטליון חיילי ים ביוני, כדי להגן על פעולות ICE, אך הפריסה עוררה מחלוקות משפטיות בטענה להפרת החוק שמונע מהצבא מעורבות באכיפת חוק אזרחי.

בוושינגטון כבר פרוסים כ-2,200 חיילים ממשמרות שונות, לפי חוק Title 32 שמחייב הסכמת מושלי המדינות. הפנטגון אישר כי בקרוב החיילים יוכלו לשאת נשק, שינוי שיגביר את יכולותיהם בשטח.