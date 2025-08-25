כיכר השבת
מתיחות באלסקה

בפעם השלישית: מטוסי ההגנה האווירית של ארה"ב יירטו מטוס ריגול רוסי

בפעם השלישית בתוך ימים ספורים, יירטו מטוסי קרב אמריקניים מטוס סיור רוסי שחדר לאזור זיהוי ההגנה האווירית של אלסקה (חדשות בעולם)

איליושין IL-20M - מטוס ריגול רוסי (צילום: By Kirill Naumenko - http://www.airliners.net/photo/Ilyushin-Il-20M/1567560/L/&sid=7ddc3313380fd5c58e193241e501277c, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16647683)

בפעם השלישית בתוך ימים ספורים, פיקוד הגנת האוויר והחלל של צפון (NORAD) יירט מטוס ריגול רוסי מסוג IL-20 COOT שפעל באזור זיהוי ההגנה האווירית של אלסקה (ADIZ). האירוע האחרון התרחש אמש (ראשון), כאשר NORAD הגיבו במטוס שליטה ובקרה E-3 Sentry, שני מטוסי קרב F-16 וזוג מטוסי תדלוק KC-135 Stratotanker, שזיהו ועקבו אחר המטוס הרוסי.

היירוט הזה מצטרף לשני אירועים קודמים שאירעו בזה אחר זה יום בשבוע שעבר, ביום רביעי וביום חמישי של אותו שבוע. גם אז, מטוסי סיור ותצפית רוסיים מדגם IL-20 נכנסו לאזור ה-ADIZ של אלסקה. NORAD הגיבו  ביום רביעי עם צמד מטוסי F-16 ו-KC-135, וביום חמישי שוב שיגרו שני מטוסי F-16 ו-KC-135, בתוספת מטוס E-3 Sentry.

בכל המקרים הללו, המטוסים הרוסיים נשארו במרחב האווירי הבינלאומי ולא נכנסו למרחב הריבוני של ארה"ב או קנדה. אזור ה-ADIZ של אלסקה הוא שטח מוגדר במרחב האווירי הבינלאומי, הדורש זיהוי של כל כלי טיס הנכנס אליו מטעמי ביטחון לאומי. NORAD מציין כי פעילות רוסית באזור מתרחשת בקביעות ואינה נחשבת לאיום או לפרובוקציה.

NORAD משתמשת ברשת שכבתית של לוויינים, מטוסי קרב ומכ"מים קרקעיים ומוטסים כדי לאתר ולעקוב אחר כלי טיס המתקרבים לארה"ב, ומערכות אלו מדווחות למפקדים צבאיים כדי שיוכלו לנקוט בפעולות מתאימות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (88%)

לא (12%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר