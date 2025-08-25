בפעם השלישית בתוך ימים ספורים, פיקוד הגנת האוויר והחלל של צפון אמריקה (NORAD) יירט מטוס ריגול רוסי מסוג IL-20 COOT שפעל באזור זיהוי ההגנה האווירית של אלסקה (ADIZ). האירוע האחרון התרחש אמש (ראשון), כאשר NORAD הגיבו במטוס שליטה ובקרה E-3 Sentry, שני מטוסי קרב F-16 וזוג מטוסי תדלוק KC-135 Stratotanker, שזיהו ועקבו אחר המטוס הרוסי.

היירוט הזה מצטרף לשני אירועים קודמים שאירעו בזה אחר זה יום בשבוע שעבר, ביום רביעי וביום חמישי של אותו שבוע. גם אז, מטוסי סיור ותצפית רוסיים מדגם IL-20 נכנסו לאזור ה-ADIZ של אלסקה. NORAD הגיבו ביום רביעי עם צמד מטוסי F-16 ו-KC-135, וביום חמישי שוב שיגרו שני מטוסי F-16 ו-KC-135, בתוספת מטוס E-3 Sentry.

בכל המקרים הללו, המטוסים הרוסיים נשארו במרחב האווירי הבינלאומי ולא נכנסו למרחב הריבוני של ארה"ב או קנדה. אזור ה-ADIZ של אלסקה הוא שטח מוגדר במרחב האווירי הבינלאומי, הדורש זיהוי של כל כלי טיס הנכנס אליו מטעמי ביטחון לאומי. NORAD מציין כי פעילות רוסית באזור מתרחשת בקביעות ואינה נחשבת לאיום או לפרובוקציה.

NORAD משתמשת ברשת שכבתית של לוויינים, מטוסי קרב ומכ"מים קרקעיים ומוטסים כדי לאתר ולעקוב אחר כלי טיס המתקרבים לארה"ב, ומערכות אלו מדווחות למפקדים צבאיים כדי שיוכלו לנקוט בפעולות מתאימות.