באולם בית המשפט במלבורן אוסטרליה, נפתח אתמול (ראשון) שלב הטיעונים לעונש במשפטה של ארין פטרסון, שהורשעה ברצח שלושה מבני משפחתה לאחר שהגישה להם ארוחת צהריים קטלנית.

כזכור, באותו אירוע, שהתקיים ביולי 2023 בבית המשפחה בעיירה ליאונגתה שמדרום-מזרח למלבורן, הוגש למוזמנים ביף וולינגטון שבו שולבו פטריות רעילות מסוג "דאת' קאפ". שלושה מהסועדים מתו, ואילו איאן וילקינסון, בעלה של אחת מהקורבנות, שרד לאחר אשפוז ממושך.

וילקינסון, שאיבד את רעייתו הת'ר, התייצב אתמול בבית המשפט וקרא הצהרה אישית קשה. "העובדה שמישהו בחר לקחת את חייה של אשתי היא מחשבה נוראה מנשוא", אמר בדמעות. "אני מרגיש שאני חי רק בחצי מאז שהיא איננה". הוא הוסיף כי חייו ניצלו בנס, וכי למרות פצעי הגוף והנפש הוא מוכן להעניק מחילה לפטרסון - אם זו תודה בחטאיה ותשוב בתשובה. "אין לי כל רצון רע כלפיה. אינני עוד הקורבן שלה, אלא היא הפכה לקורבן של טוב-ליבי", הדגיש.

בית המשפט שמע עד כה 28 הצהרות נפגעים, מהן שבע נקראו בפומבי. בין היתר נשמע גם קולו של סיימון פטרסון, בעלה לשעבר של ארין, שסירב להגיע לארוחה ובכך ניצל.

בדבריו התייחס למחיר הכבד שמשלמים ילדיהם המשותפים: "המציאות האכזרית היא שהם גדלים בבית הרוס, רק עם הורה יחיד. כמעט כל מי שסביבם יודע שאמם רצחה את סביהם, והם נאלצים לשאת את הכתם הזה יום־יום".

הפרשה זכתה לחשיפה תקשורתית מסיבית ברחבי אוסטרליה ואף בעולם כולו, ונמשכה לאורך עשרה שבועות משפט, שהפכו את הדיון הציבורי לסערה של ממש.

כעת אמור השופט כריסטופר ביל לגבש את גזר הדין, כשפטרסון עלולה להישלח למאסר עולם. לאחר ההרשעה בחודש שעבר היא ממשיכה לטעון לחפותה ומגדירה את המוות המוני כ"תאונה". ההכרעה בעונש תינתן בימים הקרובים, ופטרסון תוכל לערער בתוך 28 יום מרגע מתן גזר הדין.