רוסיה ואוקראינה ביצעו אמש (ראשון) חילופי שבויים שכללו 146 אנשים משני הצדדים, במסגרת תיווך של איחוד האמירויות הערביות, כך נמסר ממשרד ההגנה הרוסי ומנשיא אוקראינה.

הרוסים ששוחררו נמצאים בבלארוס ומקבלים סיוע רפואי ופסיכולוגי, לפי משרד החוץ הרוסי. בנוסף, אוקראינה החזירה למוסקבה שמונה אזרחים רוסים, תושבי מחוז קורסק.

נשיא אוקראינה, וולדימיר זלנסקי, הודיע על החילופים באפליקציית טלגרם, מבלי לפרט את כל הנתונים.

הוא פרסם תמונות של השבויים המשוחררים בחיוך וציין שרובם שהו בשבי מאז 2022, עם פלישת רוסיה לשטחה. בין המשוחררים נכלל גם עיתונאי שנלקח בשבי חודש לאחר תחילת המלחמה. זלנסקי הודה לאיחוד האמירויות הערביות על הפיקוח על תהליך החילופים וציין כי התהליך ממשיך, תוך שהוא מתייחס ללכידת חיילים רוסים שמגדילה את האפשרויות לחילופים נוספים.

הצבא האוקראיני אישר באופן רשמי את חילופי השבויים, והדגיש שמדובר ב-146 אסירים מכל צד.