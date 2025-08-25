כיכר השבת
חזרו הביתה

למרות התקיפות האכזריות: רוסיה ואוקראינה ביצעו שוב חילופי שבויים

רוסיה ואוקראינה ביצעו אמש חילופי שבויים שכללו 146 אנשים משני הצדדים, במסגרת תיווך של איחוד האמירויות הערביות, כך נמסר ממשרד ההגנה הרוסי ומנשיא אוקראינה (בעולם)

השבויים האוקראינים חוזרים הביתה (צילום: לשכת נשיאות אוקראינה)

רוסיה ואוקראינה ביצעו אמש (ראשון) חילופי שבויים שכללו 146 אנשים משני הצדדים, במסגרת תיווך של איחוד האמירויות הערביות, כך נמסר ממשרד ההגנה הרוסי ומנשיא אוקראינה.

הרוסים ששוחררו נמצאים בבלארוס ומקבלים סיוע רפואי ופסיכולוגי, לפי משרד החוץ הרוסי. בנוסף, אוקראינה החזירה למוסקבה שמונה אזרחים רוסים, תושבי מחוז קורסק.

נשיא אוקראינה, וולדימיר זלנסקי, הודיע על החילופים באפליקציית טלגרם, מבלי לפרט את כל הנתונים.

הוא פרסם תמונות של השבויים המשוחררים בחיוך וציין שרובם שהו בשבי מאז 2022, עם פלישת רוסיה לשטחה. בין המשוחררים נכלל גם עיתונאי שנלקח בשבי חודש לאחר תחילת המלחמה. זלנסקי הודה לאיחוד האמירויות הערביות על הפיקוח על תהליך החילופים וציין כי התהליך ממשיך, תוך שהוא מתייחס ללכידת חיילים רוסים שמגדילה את האפשרויות לחילופים נוספים.

הצבא האוקראיני אישר באופן רשמי את חילופי השבויים, והדגיש שמדובר ב-146 אסירים מכל צד.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר