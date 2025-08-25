כיכר השבת
תועד בעדשת המצלמה

תיעוד נדיר מצרפת: מסוק הכיבוי מנמיך - ומתרסק במים 

מסוק כיבוי התרסק אמש בצרפת לתוך מי אגם, בזמן ששאב מים לצורך כיבוי שריפה | הטייס וקצין הכיבוי ששהו במסוק ניצלו בדרך נס ופונו לבית החולים עם פציעות קלות (חדשות, מעניין) 

2תגובות
(צילום: לפי סעיף 27א)

מסוק כיבוי התרסק אמש (ראשון) בצרפת לתוך מי אגם, בזמן ששאב מים לצורך כיבוי שריפה, כך דיווח עיתון 'לה פריזיאן'.

האירוע התרחש בזמן שהכוחות עמלו על כיבוי שריפה שפרצה במחוז פיניסטר, כאשר טייסי הכיבוי ניסו לשאוב מים מאגם סמוך.

בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות, נראה המסוק מנמיך גובה בניסיון לדלות מים מן האגם, כאשר הוא נראה לפתע נכנס מעט לתוך המים, וכאשר מנסה להתרומם בחזרה מאבד את שיווי משקלו עד שמתהפך לתוך מי האגם.

"במהלך מבצע הכיבוי, המסוק בא במגע עם פני המים, מה שגרם לכלי הטיס ליפול", נמסר ממחוז פיניסטר.

"המקצועיות, קור הרוח והאומץ של הטייס והקצין על הסיפון ראויים לשבח רב", אמר נציב הכיבוי.

לפי הדיווחים מצרפת, הטייס וקצין הכיבוי ששהו במסוק חולצו בשלום ופונו לבית החולים עם פציעות קלות בלבד. הרשויות פתחו בחקירת האירוע.

צפו בתיעוד.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (85%)

לא (15%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
מה זה מיקצועיות ...חשבו שסה מקוי. הארי
מה זה מיקצועיות ..חשבו שזה מקווה הארי
1
שמסוק מאבד מנוע הוא פשוט נהפך לאבן
🤫

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר