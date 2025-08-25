תיעוד נדיר מצרפת: מסוק הכיבוי מנמיך - ומתרסק במים 

מסוק כיבוי התרסק אמש (ראשון) בצרפת לתוך מי אגם, בזמן ששאב מים לצורך כיבוי שריפה, כך דיווח עיתון 'לה פריזיאן'.

האירוע התרחש בזמן שהכוחות עמלו על כיבוי שריפה שפרצה במחוז פיניסטר, כאשר טייסי הכיבוי ניסו לשאוב מים מאגם סמוך.

בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות, נראה המסוק מנמיך גובה בניסיון לדלות מים מן האגם, כאשר הוא נראה לפתע נכנס מעט לתוך המים, וכאשר מנסה להתרומם בחזרה מאבד את שיווי משקלו עד שמתהפך לתוך מי האגם.

"במהלך מבצע הכיבוי, המסוק בא במגע עם פני המים, מה שגרם לכלי הטיס ליפול", נמסר ממחוז פיניסטר.

"המקצועיות, קור הרוח והאומץ של הטייס והקצין על הסיפון ראויים לשבח רב", אמר נציב הכיבוי.

לפי הדיווחים מצרפת, הטייס וקצין הכיבוי ששהו במסוק חולצו בשלום ופונו לבית החולים עם פציעות קלות בלבד. הרשויות פתחו בחקירת האירוע.

צפו בתיעוד.