קילמר אברגו, מהגר בן 30 שהפך לסמל במדיניות ההגירה הנוקשה של הנשיא דונלד טראמפ לאחר שגורש בטעות לאל סלבדור, נעצר שוב היום (שני) על ידי רשות ההגירה האמריקאית בבולטימור, שלושה ימים בלבד אחרי ששוחרר ממעצר פלילי בטנסי.

אברגו גורש במרץ האחרון בניגוד לפסיקת בית דין להגירה שקבעה כי חזרתו לארצו מסכנת את חייו בשל איומי כנופיות. ביוני הוחזר לארה״ב כדי לעמוד לדין על סיוע להסעת מהגרים בלתי חוקיים, אישום בו הוא מכחיש. לאחר חודשים בכלא בארצות הברית ובכלא הידוע לשמצה באל סלבדור, שוחרר בסוף השבוע האחרון ושב לבית משפחתו במרילנד.

עם זאת, כאשר התייצב לראיון שגרתי במשרדי רשות ההגירה בבולטימור, נלקח שוב למעצר. מזכירת ביטחון הפנים קריסטי נואם אישרה כי אברגו מועמד כעת לגירוש לאוגנדה. לפי עורכי דינו, הוצע לו להגיע להסדר טיעון במסגרתו יגורש לקוסטה ריקה אם יודה באשמה, אך אם יסרב - יישלח לאוגנדה, מדינה אותה כינו מסוכנת בהרבה. "הם משתמשים בקוסטה ריקה כגזר ובאוגנדה כמקל", אמר עורך דינו שהדגיש כי מדובר ב"שימוש בלתי חוקתי במערכת ההגירה".

משפחתו של אברגו, ובהם אשתו וילדיהם, ליוותה אותו לפגישה אך יצאה בלעדיו לאחר שנלקח. במקביל, הוגשה תביעה פדרלית במרילנד בדרישה שלא יגורש לשום מדינה לפני שתינתן לו האפשרות לערער. פסיקה קודמת של שופטת פדרלית במדינה אף חייבה את הרשויות למסור לעורכי דינו התרעה של 72 שעות טרם ניסיון לגרשו למדינה אחרת.

המקרה של אברגו זכה להד ציבורי רחב לאחר שהממשל הודה כי גירושו לאל סלבדור בתחילת השנה היה "טעות מנהלית", אך במשך חודשים לא נעשה דבר כדי להשיבו, בניגוד לכאורה לצו בית משפט. במקביל, עורכי דינו פנו גם לבית משפט פדרלי בטנסי בבקשה לבטל את האישומים הפליליים נגדו, בטענה שהועמד לדין באופן בררני ונקמני בשל מאבקו המשפטי הקודם.

ממשל טראמפ טוען כי אברגו הוא חבר בכנופייה המסוכנת MS-13, וקבע כי מדובר באדם שמהווה סכנה לציבור.

בחודש שעבר קבע שופט פדרלי כי בניגוד לנטען, אברגו אינו מהווה סכנה לציבור או חשש להימלטות, ולכן שוחרר ממעצר עד תום ההליכים.

הליברלים בארה"ב הפכו את המהגר הבלתי חוקי לסמל למדיניות ההגירה של טראמפ, מדיניות אותה הם מנסים להציג כאכזרית ולא אנושית.

בעקבות המעצר, החלו בשעות האחרונות הפגנות של דמוקרטים במרילנד, במהלכן קראו המפגינים לשחרורו של המהגר הבלתי חוקי.