שר החוץ גדעון סער קיים בניו-יורק תדרוך לחברי וועידת הנשיאים - ארגון הגג של הארגונים היהודיים בארה״ב בנוגע להכרה במדינה פלסטינית. גם קונסול ישראל בניו-יורק אופיר אקוניס לקח חלק בתדרוך.

שר החוץ גדעון סער הודה תחילה לחברי ועידת הנשיאים על התמיכה בישראל, לאחר מכן התייחס לניסיונות לכפות על ישראל מדינה פלסטינית ואמר: ״אני מאמין שאנחנו כעת במצב טוב יותר אסטרטגית ממה שהיה לפני שנתיים. הציר האיראני שכיתר את ישראל צבאית - נחלש מאוד. אבל מה שהיה מצור צבאי הופך להיות נסיון למצור מדיני על מדינת ישראל עם מטרה ברורה: לכפות עלינו מדינה פלסטינית".

"המאמץ הזה", הסביר סער: "מובל בידי ממשלות שמאל במדינות שונות, בהן צרפת, בריטניה, קנדה ואוסטרליה. הן מנסות ליצור מומנטום".

סער הוסיף: ״הפתרון״ הזה הוא התאבדותי מבחינת ישראל. ישראל לא יכולה להסכים לכך. ב-7 באוקטובר ראינו מה שקורה כשמאפשרים למדינת טרור לקום בסמוך לישובים שלנו. אם תהיה מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון-כל מרכזי האוכלוסיה שלנו יחיו תחת סכנה. מערבית לירדן לא יכולה להיות ריבונות זרה כלשהי או צבא זר כלשהו״.