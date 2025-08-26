כיכר השבת
שר החוץ הסביר בועידת הנשיאים, מדוע ישראל לא יכולה להסכים למדינה פלסטינית 

שר החוץ גדעון סער השתתף בוועידת הנשיאים, שם הוא נשא נאום לראשי הארגונים היהודים והסביר להם: ״ממשלות שמאל במדינות השונות, בהן צרפת, בריטניה, קנדה ואוסטרליה מנסות לכפות על ישראל מדינה פלסטינית. ישראל לא יכולה לאפשר זאת. זה יהיה עבורנו מעשה התאבדות״ (חדשות בעולם)

סער בוועידת הנשיאים (צילום: אוהד קב)

שר החוץ קיים בניו-יורק תדרוך לחברי וועידת הנשיאים - ארגון הגג של הארגונים היהודיים בארה״ב בנוגע להכרה במדינה פלסטינית. גם קונסול ישראל בניו-יורק אופיר אקוניס לקח חלק בתדרוך.

שר החוץ גדעון סער הודה תחילה לחברי ועידת הנשיאים על התמיכה בישראל, לאחר מכן התייחס לניסיונות לכפות על ישראל מדינה פלסטינית ואמר: ״אני מאמין שאנחנו כעת במצב טוב יותר אסטרטגית ממה שהיה לפני שנתיים. הציר האיראני שכיתר את ישראל צבאית - נחלש מאוד. אבל מה שהיה מצור צבאי הופך להיות נסיון למצור מדיני על מדינת ישראל עם מטרה ברורה: לכפות עלינו מדינה פלסטינית".

"המאמץ הזה", הסביר סער: "מובל בידי ממשלות שמאל במדינות שונות, בהן צרפת, בריטניה, קנדה ואוסטרליה. הן מנסות ליצור מומנטום".

סער הוסיף: ״הפתרון״ הזה הוא התאבדותי מבחינת ישראל. ישראל לא יכולה להסכים לכך. ב-7 באוקטובר ראינו מה שקורה כשמאפשרים למדינת טרור לקום בסמוך לישובים שלנו. אם תהיה מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון-כל מרכזי האוכלוסיה שלנו יחיו תחת סכנה. מערבית לירדן לא יכולה להיות ריבונות זרה כלשהי או צבא זר כלשהו״.

