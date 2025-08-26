שגריר ארה"ב בצרפת החליט שלא להיענות לזימון של משרד החוץ הצרפתי לשיחת נזיפה, ושלח במקום זאת אדם מטעמו, כך דווח היום (שלישי) בצרפת.

כפי שדיווחנו ביום ראשון, שגריר ארה"ב בצרפת זומן לשיחת נזיפה אמש (שני), בעקבות מכתב ששלח לנשיא צרפת עמנואל מקרון, בו נכתב בין היתר כי אנטי-ציונות היא אנטישמיות.

במכתב המתריס, קבל עוד השגריר האמריקני על אוזלת ידה של צרפת למול האנטישמיות, ועל תפקידה של צרפת בחיזוק חמאס בהחלטותיה נגד ישראל.

המכתב שיועד כאמור לנשיא מקרון גרר תגובה חריגה וחריפה של הרפובליקה נגד ארה"ב, בזימון אישי של השגריר לשיחת נזיפה והודעת דוברות של משרד החוץ בה הובהר כי מדובר בהתערבות בענייניה הפנימיים של צרפת.

אלא שבמקום להגיע בעצמו, בחר השגריר להיעדר מהפגישה ושלח במקום זאת אדם מטעמו תפקיד המכונה בצרפתית "Chargé d'affaires".

יש לציין כי מדובר בהתנהלות יוצאת דופן במובן הדיפלומטי ששגריר מוזמן לשיחת נזיפה ובוחר להיעדר ממנה. נראה כי מדובר בהתנהלות מתריסה של הדיפלומט האמריקני כלפי צרפת בכל הנוגע לאנטישמיות והיחס של צרפת לישראל.

כפי שדיווחנו, זו אינה הפעם הראשונה שקושנר מפגין זלזול דיפלומטי כלפי צרפת. דקות אחרי שקיבל את מכתב הנזיפה וההודעה הרשמית שפרסם משרד החוץ הצרפתי, שיגר קושנר את המכתב המקורי עליו ננזף ל'וול סטריט ג'ורנל', לא כדיווח אלא כטור דעה הנושא את שמו: צ'ארלס קושנר.

צ'ארלס קושנר, אביו של ג'ארד קושנר, הוא בן לניצולי שואה, שהתחייב בכניסתו לתפקידו לתת משקל משמעותי לנושא המאבק באנטישמיות וזכרון השואה, במסגרת תפקידו כשגריר ארה"ב בצרפת.