תיעוד מרהיב מארה"ב: "קיר אבק" עצום שטף את העיר פיניקס 

סופת אבק עצומה שטפה אמש (שני) את פיניקס שבאריזונה וגרמה לנזקים נרחבים. לפי דיווחי הרשויות וכלי התקשורת המקומיים, אלפי תושבים נותרו ללא חשמל, וחלק מגג מסוף 4 בנמל התעופה הבינלאומי "סקיי הארבור" נקרע ברוחות העזות.

עיריית פיניקס פרסמה תיעוד בזמן אמת של קיר האבק הענק שחצה את העיר בשעות הערב, והגדירה את התופעה "האבוב" ‐ סופת אבק קיצונית המתפתחת בעקבות זרמי אוויר עוצמתיים בסופות רעמים.

השירות המטאורולוגי האמריקאי הזהיר עוד קודם לכן מפני סופות אבק, שיטפונות וסופות רעמים חריגות, כשהאזהרה כללה שטחים נרחבים במטרופולין פיניקס המאכלס יותר משני מיליון תושבים.

במהלך הסופה דווח על כמעט תשעת אלפים בתי אב שנפגעו מהפסקות חשמל, בהם כ-3,800 בפיניקס עצמה וכ-1,500 נוספים בגלנדייל. כתבת מקומית תיעדה פיצוץ שנגרם משנאי שנפגע מיד לאחר קריסת רשת החשמל במרכז העיר.

בינתיים, ב"סקיי הארבור" אישרו מקורות לערוץ ABC15 כי הרוחות הצליחו לעקור חלקים מגג מסוף הנוסעים הראשי, אך למרבה המזל לא דווח על נפגעים.

מומחים מזכירים כי "האבוב" היא תופעה שכיחה בעונת המונסונים באריזונה, ובפרט באזור פיניקס. קירות האבק העצומים יכולים להתפרש למרחקים של קילומטרים רבים, להפיל קווי חשמל, לגרום לנזק לרכוש ולסכן חיי אדם בשל ירידה דרמטית בראות בכבישים.