קטאר מאשימה את ישראל; בירושלים ממשיכים להתעלם מהצעות חלקיות

קטאר, המתווכת בין ישראל לחמאס, מסרה היום (שלישי) כי טרם קיבלה תשובה רשמית מירושלים להצעה על הפסקת אש ועסקת שחרור חטופים ברצועת עזה.

דובר משרד החוץ הקטארי, מג’ד אל־ענצארי, אמר במסיבת עיתונאים כי ישראל לא העבירה עד כה מענה להצעה שהונחה כבר לפני למעלה משבוע, לאחר שחמאס הודיע כי הוא מקבל את עקרונותיה. לדבריו, "אנחנו עדיין ממתינים לתשובה, והצהרות שנשמעות מצד ישראל אינן מעוררות בנו ביטחון".

"על ישראל להשיב להצעה שנמצאת כרגע על השולחן אבל נראה שהיא אינה מעוניינת בכך". לדבריו, "הכדור כרגע נמצא במגרש של ישראל שנראה שאינה רוצה להגיע להסכם". לדברי שר החוץ הקטארי, מה שחמאס הסכים לו עולה בקנה אחד עם שישראל כבר הסכימה לו בעבר.

שר החוץ הוסיף שהם לא מתייחסים ברצינות להצהרות התקשורתיות מצד ישראל וממתינים לתגובה רשמית על ההצעה.

בישראל לא מתכננים להעלות את ההצעה כלל לישיבת הקבינט, לאור ההחלטה בישראל שלא להיענות עוד להצעות חלקיות ככל שיהיו.

הדבר תואם את מדיניותו של טראמפ שרוצה לראות סיום מוחלט של המלחמה והשבת כל החטופים, במקביל לפירוז עזה והורדת חמאס מהשלטון.