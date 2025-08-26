כיכר השבת
לא בפעם הראשונה

כ"ץ שוב מפרסם קריקטורה: "לולה אנטישמי מושבע ותומך חמאס" | כך זה נראה

שר הביטחון ישראל כ"ץ פרסם היום קריקטורה בגנותו של נשיא ברזיל לולה דה סילבה | כזכור, בעבר פרסם כ"ץ קריקטורה גם נגד שר החוץ האירופי גאז ג'וזפ בורל| כ"ץ כתב בפוסט המצורף שלולה הוא "אנטישמי מושבע ותומך חמאס", עם זאת הדגיש את הקשרים המיוחדים בין העם הישראלי לברזילאי (מדיני)  

(צילום: שר הביטחון / גרוק )

שר הביטחון פרסם היום (שלישי) פעם נוספת קריקטורה נגד אחד מאויביה של ישראל, והפעם נגד נשיא ברזיל לולה דה-סילבה.

בתמונה שפרסם, עליה מוטבע לוגו הבינה המלאכותית של X, 'גרוק', נראה הנשיא הברזילאי מוקף בעשן, מאחוריו עומד המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי ומושך בידיו באמצעות חוטים כמריונטה. נשיא ברזיל נראה יחף בתמונה.

בפוסט המצורף כתב כ"ץ: "כאשר נשיא ברזיל לולה @LulaOficial זלזל בזיכרון השואה במהלך כהונתי כשר החוץ, הכרזתי עליו כאישיות נון גרטה בישראל עד שהתנצל.

כעת הוא חשף את צבעיו האמיתיים כאנטישמי מושבע ותומך חמאס בכך שהוציא את ברזיל מארגון IHRA - הארגון הבינלאומי שנוצר כדי להילחם באנטישמיות ובשנאה נגד ישראל - מה שמציב את המדינה לצד משטרים כמו איראן, המכחישה בגלוי את השואה ומאיימת להשמיד את מדינת ישראל.

כשר הביטחון של ישראל, אני מאשר: נדע כיצד להגן על עצמנו מפני ציר הרשע של האסלאם הרדיקלי, גם ללא עזרתם של לולה ובני בריתו. חבל על העם הברזילאי הנפלא ועל ידידיה הרבים של ישראל בברזיל שזהו הנשיא שלהם. ימים טובים יותר עוד יבואו ליחסים בין מדינותינו."

כזכור, בעבר פרסם שר החוץ לשעבר ישראל כ"ץ קריקטורה של שר החוץ האירופי ג'וזף בורל כשהוא מוקף בזרועות התמנון של המנהיג העליון עלי חמינאי.

