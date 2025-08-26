שר הביטחון ישראל כ"ץ פרסם היום (שלישי) פעם נוספת קריקטורה נגד אחד מאויביה של ישראל, והפעם נגד נשיא ברזיל לולה דה-סילבה.

בתמונה שפרסם, עליה מוטבע לוגו הבינה המלאכותית של X, 'גרוק', נראה הנשיא הברזילאי מוקף בעשן, מאחוריו עומד המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי ומושך בידיו באמצעות חוטים כמריונטה. נשיא ברזיל נראה יחף בתמונה.

בפוסט המצורף כתב כ"ץ: "כאשר נשיא ברזיל לולה @LulaOficial זלזל בזיכרון השואה במהלך כהונתי כשר החוץ, הכרזתי עליו כאישיות נון גרטה בישראל עד שהתנצל.

כעת הוא חשף את צבעיו האמיתיים כאנטישמי מושבע ותומך חמאס בכך שהוציא את ברזיל מארגון IHRA - הארגון הבינלאומי שנוצר כדי להילחם באנטישמיות ובשנאה נגד ישראל - מה שמציב את המדינה לצד משטרים כמו איראן, המכחישה בגלוי את השואה ומאיימת להשמיד את מדינת ישראל.

כשר הביטחון של ישראל, אני מאשר: נדע כיצד להגן על עצמנו מפני ציר הרשע של האסלאם הרדיקלי, גם ללא עזרתם של לולה ובני בריתו. חבל על העם הברזילאי הנפלא ועל ידידיה הרבים של ישראל בברזיל שזהו הנשיא שלהם. ימים טובים יותר עוד יבואו ליחסים בין מדינותינו."

כזכור, בעבר פרסם שר החוץ לשעבר ישראל כ"ץ קריקטורה של שר החוץ האירופי ג'וזף בורל כשהוא מוקף בזרועות התמנון של המנהיג העליון עלי חמינאי.