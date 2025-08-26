מקרון מגיב למכתב ההאשמות של נתניהו - במכתב משלו | זה המסר 

נשיא צרפת עמנואל מקרון שיגר מכתב תשובה חריף לראש הממשלה בנימין נתניהו, לאחר שזה האשים את פריז כי תמיכתה במהלך המדיני הפלסטיני מלבה אנטישמיות, כך דווח היום (שלישי) ב'וויינט'.

במכתבו, מקרון דוחה מכל וכל את ההאשמות ומציג את עמדתו כי ישראל אינה יכולה לחמוק מביקורת על מדיניותה בשטחים תוך הישענות על ההגדרה הרשמית של האנטישמיות.

"כיבוש עזה, עקירתם הכפויה והרעבתם של הפלסטינים, דה־הומניזציה ושיח שנאה לצד סיפוח הגדה המערבית לעולם לא יביאו לניצחון לישראל... להיפך, פעולות אלה רק יהפכו את מדינתכם למבודדת הרבה יותר, ויעודדו את אלה המשתמשים בהן כתירוץ לאנטישמיות. הפלסטינים לא ייעלמו מהארץ שבה שורשיהם נמצאים. איש לא יכול להבין איך ניתן לממש כך את רצונה של ישראל להישאר דמוקרטיה גדולה ובית לאומי ליהודים", כתב מקרון.

לדבריו, מהלכים אלה אינם מקרבים את ישראל למעמד של ידידה אמינה של הקהילה הבינלאומית אלא מרחיקים אותה: "במילה אחת, צעדים אלה יהיו ניצחון עבור אלה המסרבים להכיר בישראל כידידה, בעלת ברית אמינה ושותפה מהימנה, כפי שהיא צריכה להיות, כפי שאנו רוצים שתהיה. צרפת לא יכולה לראות את ישראל מפנה עורף להזדמנות שההיסטוריה מספקת היום".

מקרון קרא לשיתוף פעולה בינלאומי שיביא להסדר בעזה: "אני מציע לעבוד יחד, עם כל השותפים הבינלאומיים, כדי להשיג שלום מתמשך עבורכם, עבור עמכם, ועבור כל האזור. מסגרת אמינה לסיום המשבר בעזה נמצאת בהישג יד. הפסקת אש נמצאת בהישג יד. איזו דרך אחרת תוכלו להציע לבעלי הברית שלכם ולעם שלכם?".

בהתייחסו לחטיפת אביתר דוד, כתב מקרון על "התמונות הברבריות של החטוף הישראלי אביתר דוד". לצד זאת הזהיר מהמלכודת שמציב חמאס: "באמצעות הפעולות הללו, חמאס גם מבקש לגרום לכם לקבל החלטות בלתי הפיכות – שרק ישמרו אותו ואת ההשפעה האידיאולוגית שלו בחיים, ויובילו את ישראל לעתיד של מלחמה. יש לכם היום הזדמנות ההיסטורית להימנע ממנו".

מקרון הבהיר כי צרפת פעלה בנחישות להגן על הקהילה היהודית בשטחה: "ההגנה על בני ארצנו היהודים תמיד הייתה בעדיפות ראשונה בפעולותיי. כל מערכות המדינה מגוייסות לכך". אך הדגיש כי מאבק באנטישמיות אינו חוסך מישראל אחריות: "ההגדרה הרשמית של האנטישמיות לא יכולה להסיר מישראל את האחריות מהמדיניות שהיא נוקטת בה היום בעזה, ובשאר האזורים הפלסטיניים".

למרות חילוקי הדעות, הדגיש מקרון את עומק הקשר בין המדינות: "יש בינינו חילוקי דעות קשים, אבל בשם הנאמנות והידידות שרוחשת צרפת לעם הישראלי, בחרתי לנהל דיאלוג קרוב וצפוף המבוסס על הקשר שאינו ניתן לניתוק בין ארצותינו וההתחייבות לקיומה ולביטחונה של ישראל".

מקרון חתם את מכתבו במסר: "צרפת תהיה לעולם ידידת ישראל והפלסטינים, ובשם ידידות זאת, אדוני ראש הממשלה, נמשיך לפעול למען שלום וביטחון לכול. מתוקף כך אני קורא לך לצאת ממעגל ההסלמה הרצחני והבלתי־חוקי של מלחמה מתמדת בעזה, שמבזה את ישראל ומובילה את עמך למבוי סתום; להפסיק את הסיפוח הבלתי־חוקי והבלתי־מוצדק של הגדה המערבית; ולענות בחיוב ליד המושטת של השותפות הבינלאומיות, המוכנות לפעול לעתיד של שלום, ביטחון ושגשוג לישראל ולכל האזור".