בלגן בממשלה

מפתיע: בלגיה נצמדת לעמדה הגרמנית על ישראל - זה מה שהצהיר ראש הממשלה

ראש ממשלת בלגיה דה-וובר אמר היום כי הוא אינו תומך בהכרה במדינת פלסטין במצב הנוכחי | לצד קנצלר גרמניה פרידריך מרץ, ראש הממשלה הבלגי הבהיר כי לא בשלה העת להכרה במדינת פלסטין וכי יש מספר תנאים למהלך עתידי בו הוא תומך באופן עקרוני (מדיני) 

ראש ממשלת בלגיה בארט דה-וובר (צילום: שאטרסטוק)

ראש ממשלת בלגיה, ברט דה וובר, הצהיר היום (שלישי) בברלין כי הכרה במדינה הפלסטינית תהיה מועילה רק אם תלווה בתנאים מחמירים.

את הדברים אמר במהלך מסיבת עיתונאים משותפת עם קנצלר גרמניה פרידריך מרץ, במהלכה דנו השניים בשיתוף פעולה בילטרלי ובסוגיות גיאופוליטיות, כולל הסכסוך ברצועת עזה.

דה וובר הגיע לברלין בהזמנת מרץ על מנת לדון בשיתופי פעולה בין בלגיה לגרמניה וכן בנושאים בינלאומיים. המלחמה בעזה, שממשיכה לעורר מחלוקות בתוך הממשלה הפדרלית בבלגיה, עלה במהלך הפגישה.

אמש (שני), איים סגן ראש הממשלה ושר החוץ מקסים פרבו “לסכל תיקים חשובים” אם הממשלה לא תאמץ עמדת מחמירה יותר כלפי ישראל. מפלגות אחרות החברות בממשלה הזהירו כי סוגיה זו עלולה להביא למשבר ממשלתי. דה וובר אמר: “נדון בכך במסגרת הקואליציה שלנו, כי, כפי שאתם יודעים, הדעות חלוקות, כמו בכל אירופה.”

בהקשר של ההכרה בפלסטין דמיונית, שר החוץ הבלגי קרא לנקוט בצעדים במטרה להכיר במדינה. עם זאת, דה וובר הבהיר כי הכרה כזו אינה מועילה אלא אם מתקיימים מספר תנאים.

“אני חושב שההכרה הזו היא נחוצה, אך היא חייבת להיות גם מותנית בתנאים כדי לאפשר סוף סוף פתרון שתי המדינות,” ציין, והוסיף כי התנאים כוללים דמיליטריזציה של חמאס, שחרור בני ערובה והבטחת ביטחון לישראל. ללא עמידה בתנאים אלה, לדבריו, ההכרה תהיה “חסרת תכלית ואף מזיקה,” וציין כי הנושא יעלה לדיון עם שותפי הקואליציה ביום רביעי.

דה וובר הוסיף: “כולם רוצים שהמלחמה תסתיים במהרה, וכולם רואים שהממשלה הישראלית עושה טעויות רציניות. אני חושב שעלינו להעדיף ולהתמקד באספקה ובהגנה על האוכלוסייה האזרחית, ושיש לפעול ברמה האירופית על מנת להשיג זאת.”

