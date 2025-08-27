שני צעירים בני 15 ו-17 נעצרו בצרפת והואשמו בכוונה לבצע פיגועי טרור בבתי כנסת ובמגדל אייפל, כך נחשף הבוקר (רביעי) בצרפת.
שני הצעירים שהוגדרו על ידי הרשויות כג'יהאדיסטים הושפעו מדוקטרינת דאע"ש ואף תכננו לבקר בסוריה.
הם נעצרו ביולי האחרון וכתב אישום כנגדם הוגש ב-1 לאוגוסט. הפרשייה הותרה הבוקר לפרסום על ידי הרשויות בצרפת. כנגד השניים הוגש כתב אישום חמור בגין "קשירת קשר לטרור פלילי".
לפי הפרקליטות שפרסמה את הפרשייה, שני הקטינים המתגוררים באזור פריז תכננו לפגוע במספר בתי כנסת הפזורים בבירה הצרפתית, ותקשרו ביניהם באמצעות אפליקציית מסרים מוצפנים.
לפי הנתונים הרשמיים בצרפת, מתחילת השנה נעצרו לפחות 13 קטינים בגין עבירות טרור. בשנה שעברה היו 18, בשנת 2023 - 15, ורק שניים בשנת 2022. האצה זו הובילה את משרד התובע הלאומי ללוחמה בטרור להקים מדור לנוער באביב שעבר כדי לטפל טוב יותר בתופעה המסוכנת.
