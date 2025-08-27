כיכר השבת
אידיאולוגיה של דאע"ש

בני 15 ו-17 בלבד: שני מחבלים תכננו לבצע פיגוע בבתי כנסת ובמגדל אייפל בפריז

שירותי המודיעין של צרפת עצרו שני חשודים שתכננו לבצע פיגועים בבתי כנסת בפריז ובמגדל אייפל | השניים, ערבים-מוסלמים בני 15 ו-17 נעצרו בסוף יולי וכתב אישום הוגש בתחילת אוגוסט (בעולם) 

בית כנסת בפריז (צילום: Shutterstock)

שני צעירים בני 15 ו-17 נעצרו בצרפת והואשמו בכוונה לבצע פיגועי טרור בבתי כנסת ובמגדל אייפל, כך נחשף הבוקר (רביעי) בצרפת.

שני הצעירים שהוגדרו על ידי הרשויות כג'יהאדיסטים הושפעו מדוקטרינת דאע"ש ואף תכננו לבקר בסוריה.

הם נעצרו ביולי האחרון וכתב אישום כנגדם הוגש ב-1 לאוגוסט. הפרשייה הותרה הבוקר לפרסום על ידי הרשויות בצרפת. כנגד השניים הוגש כתב אישום חמור בגין "קשירת קשר לטרור פלילי".

לפי הפרקליטות שפרסמה את הפרשייה, שני הקטינים המתגוררים באזור פריז תכננו לפגוע במספר בתי כנסת הפזורים בבירה הצרפתית, ותקשרו ביניהם באמצעות אפליקציית מסרים מוצפנים.

לפי הנתונים הרשמיים בצרפת, מתחילת השנה נעצרו לפחות 13 קטינים בגין עבירות טרור. בשנה שעברה היו 18, בשנת 2023 - 15, ורק שניים בשנת 2022. האצה זו הובילה את משרד התובע הלאומי ללוחמה בטרור להקים מדור לנוער באביב שעבר כדי לטפל טוב יותר בתופעה המסוכנת.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר