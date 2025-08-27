במלבורן נפתח השבוע משפטו של המחבל יונס עלי יונס, בן 20, הנאשם בהצתת בית הכנסת "עדת ישראל" בדצמבר 2024, כך דווח הבוקר ב'רויטרס'.

האירוע החריג, שהחריב את המבנה והשמיד את ספרי התורה הקדושים, הוגדר בידי ממשלת אוסטרליה כחלק ממזימה איראנית להוציא לפועל פיגועים אנטישמיים במדינה תוך שימוש באנשי פשע וכנופיות.

במהלך הדיון בבית המשפט, שאליו הופיע באמצעות וידאו, הסתפק הנאשם באישור כי הוא שומע ומבין את ההליך, ולא ענה לאישומים. פרקליטו, מארק עואד, בחר שלא להתייחס לתיק, שנקבע להמשך דיון ב-4 בדצמבר. שני חשודים נוספים כבר הועמדו לדין בחשד למעורבות.

רק אמש, בעקבות הפרשה הודיעה ממשלת קנברה על גירושו של שגריר איראן אחמד סדג’י בתוך שבעה ימים.

זו הפעם הראשונה מאז מלחמת העולם השנייה שאוסטרליה מגרשת שגריר זר. ביום רביעי נראה סדג’י יוצא משערי השגרירות האיראנית בקנברה, אך הוא סירב להתייחס לעיתונאים.

מדובר במהלך חריג ביותר בו נקטה אוסטרליה, בו בעת שהיא נאשמת על ידי ישראל בתמיכה בטרור של חמאס בקו האנטי-ישראלי שנקטה בו מתחילת המלחמה.

יהודי אוסטרליה מפנים אצבע מאשימה כלפי חוסר המעש של אוסטרליה בנוגע לתופעת האנטישמיות שהולכת ומתפתחת באופן מסוכן מתחילת המלחמה.

שר הפנים טוני ברק הבהיר כי גם אם התוקפים לא ידעו שהם פועלים בשליחות טהרן, מבחינת קנברה "זה לא משנה את חומרת הדברים - איראן עדיין ניהלה התקפות על אדמת אוסטרליה".

שרת החוץ פני וונג הודיעה במקביל על סגירת השגרירות האוסטרלית בטהרן והזהירה את אזרחי המדינה מפני נסיעה לשם.

היא קראה לאזרחיה: "אם אתם באיראן - תחזרו הביתה". היא העריכה שכ-4,000 אזרחים אוסטרלים שוהים כיום במדינה.

איראן מצידה דחתה את ההאשמות, וטענה שהן חלק ממסע מערבי עוין. אולם באוסטרליה מציינים כי מדובר בהמשך למגמה רחבה: רק בחודש שעבר גינו 14 מדינות מערביות, בהן ארצות הברית, בריטניה וצרפת, "עלייה בחטיפות, התנקשויות והטרדות מצד מנגנוני המודיעין האיראניים".

הפרשה גם זכתה להיבט ישראלי. דובר ממשלת ישראל אמר כי "התערבותו התקיפה של ראש הממשלה בנימין נתניהו" מול אוסטרליה השפיעה על ההחלטה לגרש את הדיפלומטים האיראנים. לדבריו, "היחסים בין שתי המדינות נפגעו, ולכן יש לברך על כך שאחרי התערבותו של נתניהו התקבלה ההחלטה".

כזכור, ראש הממשלה נתניהו כינה את ראש הממשלה אלבניזי "פוליטיקאי חלש שבגד בישראל ונטש את יהודי אוסטרליה" על רקע תמיכתו בהכרה במדינה פלסטינית באו"ם.

אוסטרליה מנגד, דחתה את הטענה כביכול יש קשר בין מכתבו של נתניהו להחלטה האוסטרלית: "שטויות גמורות. לא חלפה אפילו דקה מהרגע שקיבלנו את ההערכה ועד שהתחלנו לגבש את התגובה".