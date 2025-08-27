כיכר השבת
בהכוונה איראנית

המחבל שהצית את ספרי התורה ובית הכנסת  "עדת ישראל" באוסטרליה - עומד לדין 

המחבל שהצית את בית הכנסת "עדת ישראל" במלבורן, אוסטרליה, בדצמבר האחרון ושרף למרבה הצער גם את ספרי התורה, עומד כעת למשפט על מעשיו | לפי המודיעין האוסטרלי, המחבל פעל בהכוונה איראנית, מה שהביא את קנברה לנקוט במהלך חסר תקדים בגירוש השגריר האיראני מהמדינה (בעולם) 

בית הכנסת שהוצת באוסטרליה בחודש שעבר (צילום: באדיבות המצלם)

במלבורן נפתח השבוע משפטו של המחבל יונס עלי יונס, בן 20, הנאשם בהצתת בית הכנסת "עדת ישראל" בדצמבר 2024, כך דווח הבוקר ב'רויטרס'.

האירוע החריג, שהחריב את המבנה והשמיד את ספרי התורה הקדושים, הוגדר בידי ממשלת אוסטרליה כחלק ממזימה איראנית להוציא לפועל פיגועים אנטישמיים במדינה תוך שימוש באנשי פשע וכנופיות.

במהלך הדיון בבית המשפט, שאליו הופיע באמצעות וידאו, הסתפק הנאשם באישור כי הוא שומע ומבין את ההליך, ולא ענה לאישומים. פרקליטו, מארק עואד, בחר שלא להתייחס לתיק, שנקבע להמשך דיון ב-4 בדצמבר. שני חשודים נוספים כבר הועמדו לדין בחשד למעורבות.

רק אמש, בעקבות הפרשה הודיעה ממשלת קנברה על גירושו של שגריר אחמד סדג’י בתוך שבעה ימים.

זו הפעם הראשונה מאז מלחמת העולם השנייה שאוסטרליה מגרשת שגריר זר. ביום רביעי נראה סדג’י יוצא משערי השגרירות האיראנית בקנברה, אך הוא סירב להתייחס לעיתונאים.

מדובר במהלך חריג ביותר בו נקטה אוסטרליה, בו בעת שהיא נאשמת על ידי ישראל בתמיכה בטרור של חמאס בקו האנטי-ישראלי שנקטה בו מתחילת המלחמה.

יהודי אוסטרליה מפנים אצבע מאשימה כלפי חוסר המעש של אוסטרליה בנוגע לתופעת האנטישמיות שהולכת ומתפתחת באופן מסוכן מתחילת המלחמה.

שר הפנים טוני ברק הבהיר כי גם אם התוקפים לא ידעו שהם פועלים בשליחות טהרן, מבחינת קנברה "זה לא משנה את חומרת הדברים - איראן עדיין ניהלה התקפות על אדמת אוסטרליה".

שרת החוץ פני וונג הודיעה במקביל על סגירת השגרירות האוסטרלית בטהרן והזהירה את אזרחי המדינה מפני נסיעה לשם.

היא קראה לאזרחיה: "אם אתם באיראן - תחזרו הביתה". היא העריכה שכ-4,000 אזרחים אוסטרלים שוהים כיום במדינה.

איראן מצידה דחתה את ההאשמות, וטענה שהן חלק ממסע מערבי עוין. אולם באוסטרליה מציינים כי מדובר בהמשך למגמה רחבה: רק בחודש שעבר גינו 14 מדינות מערביות, בהן ארצות הברית, בריטניה וצרפת, "עלייה בחטיפות, התנקשויות והטרדות מצד מנגנוני המודיעין האיראניים".

הפרשה גם זכתה להיבט ישראלי. דובר ממשלת ישראל אמר כי "התערבותו התקיפה של ראש הממשלה בנימין נתניהו" מול אוסטרליה השפיעה על ההחלטה לגרש את הדיפלומטים האיראנים. לדבריו, "היחסים בין שתי המדינות נפגעו, ולכן יש לברך על כך שאחרי התערבותו של נתניהו התקבלה ההחלטה".

כזכור, ראש הממשלה נתניהו כינה את ראש הממשלה אלבניזי "פוליטיקאי חלש שבגד בישראל ונטש את יהודי אוסטרליה" על רקע תמיכתו בהכרה במדינה פלסטינית באו"ם.

אוסטרליה מנגד, דחתה את הטענה כביכול יש קשר בין מכתבו של נתניהו להחלטה האוסטרלית: "שטויות גמורות. לא חלפה אפילו דקה מהרגע שקיבלנו את ההערכה ועד שהתחלנו לגבש את התגובה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר